Нічний бій за Україну. Повітряні сили показали відео відбиття масованої атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
літак

Повітряні сили Збройних сил України показали роботу протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки Росії в ніч на 27 грудня 2025 року.

Головні тези:

  • Повітряні сили України продемонстрували відбиття масованої атаки Росії у нічний час.
  • Відео показує ефективну роботу протиповітряної оборони під час комбінованого удару ворога.
  • Протиповітряна оборона знешкодила 474 безпілотники та 29 ракет, які використовувалися у нападі РФ.

Повітряні сили показали відео відбиття масованої атаки РФ

Відео Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило у Фейсбуці.

Бойова робота захисників неба під час масованого комбінованого удару ворога у ніч на 27 грудня 2025 року. Тримаймо небо.

ППО знешкодила 474 безпілотники і 29 ракет, якими росіяни з вечора 26 грудня атакували Україну.

