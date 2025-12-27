Нічний бій за Україну. Повітряні сили показали відео відбиття масованої атаки РФ

Повітряні сили Збройних сил України показали роботу протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки Росії в ніч на 27 грудня 2025 року.
Головні тези:
- Повітряні сили України продемонстрували відбиття масованої атаки Росії у нічний час.
- Відео показує ефективну роботу протиповітряної оборони під час комбінованого удару ворога.
- Протиповітряна оборона знешкодила 474 безпілотники та 29 ракет, які використовувалися у нападі РФ.
Повітряні сили показали відео відбиття масованої атаки РФ
Відео Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило у Фейсбуці.
ППО знешкодила 474 безпілотники і 29 ракет, якими росіяни з вечора 26 грудня атакували Україну.
