Ночное сражение за Украину. Воздушные силы показали видео отражения массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Ночное сражение за Украину. Воздушные силы показали видео отражения массированной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
самолет
Read in English
Читати українською

Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали работу противовоздушной обороны во время массированной комбинированной атаки России в ночь на 27 декабря 2025 года.

Главные тезисы

  • Воздушные силы Украины продемонстрировали работу противовоздушной обороны при массированной атаке России.
  • Противовоздушная оборона успешно отразила 474 беспилотника и 29 ракет во время нападения на Украину.
  • Видео отражения атаки РФ было опубликовано командованием Воздушных сил ВСУ в социальной сети.

Воздушные силы показали видео отражение массированной атаки РФ

Видео Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало в Фейсбуке.

Боевая работа защитников неба во время массированного комбинированного удара врага в ночь на 27 декабря 2025 года. Держим небо.

ПВО обезвредило 474 беспилотника и 29 ракет, которыми россияне с вечера 26 декабря атаковали Украину.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины. ПВО обезвредила 60 целей
Воздушные Силы ВСУ
ПВО Украины успешно отразила новую российскую атаку
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила 106 российских БпЛА в ночь на Рождество
Воздушные Силы ВСУ
ППО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 474 дрона и 30 ракет во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину - как отработала ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?