Ночное сражение за Украину. Воздушные силы показали видео отражения массированной атаки РФ

Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали работу противовоздушной обороны во время массированной комбинированной атаки России в ночь на 27 декабря 2025 года.
Главные тезисы
- Воздушные силы Украины продемонстрировали работу противовоздушной обороны при массированной атаке России.
- Противовоздушная оборона успешно отразила 474 беспилотника и 29 ракет во время нападения на Украину.
- Видео отражения атаки РФ было опубликовано командованием Воздушных сил ВСУ в социальной сети.
Воздушные силы показали видео отражение массированной атаки РФ
Видео Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало в Фейсбуке.
ПВО обезвредило 474 беспилотника и 29 ракет, которыми россияне с вечера 26 декабря атаковали Украину.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-