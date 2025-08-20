Нідерланди перекидають до Польщі Patriot та військових — яка причина

Три сотні нідерландських військових із двома системами протиповітряної оборони Patriot та комплексами для боротьби з безпілотниками 1 грудня вирушать до Польщі для захисту постачань військової техніки для України від російських атак.
Головні тези:
- Нідерланди відправляють до Польщі системи протиповітряної оборони Patriot та військових для захисту постачань військової техніки для України від російських атак.
- Місія Нідерландів має на меті захист східного флангу НАТО, важливого військового вузла для підтримки України та стримування росіян.
- Системи протиповітряної оборони Patriot не призначені для відбиття атак на територію України, але сприяють утриманню російської агресії та захисту Нідерландів.
Нідерланди перекидають до Польщі Patriot та військових
Ці системи протиповітряної оборони не призначені для відбиття атак на територію України
Місія Нідерландів триватиме щонайменше до кінця травня.
Зазначається, що коли дві системи Patriot будуть тимчасово розгорнуті до Польщі, у Нідерландах залишиться ще одна, що дозволяє зберегти національну безпеку.
Міністр також додав, що діяльність НАТО в Польщі та стримування Росії сприяють захисту Нідерландів.
