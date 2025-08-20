Нідерланди перекидають до Польщі Patriot та військових — яка причина
Нідерланди перекидають до Польщі Patriot та військових — яка причина

Patriot
Джерело:  NOS

Три сотні нідерландських військових із двома системами протиповітряної оборони Patriot та комплексами для боротьби з безпілотниками 1 грудня вирушать до Польщі для захисту постачань військової техніки для України від російських атак.

Головні тези:

  • Нідерланди відправляють до Польщі системи протиповітряної оборони Patriot та військових для захисту постачань військової техніки для України від російських атак.
  • Місія Нідерландів має на меті захист східного флангу НАТО, важливого військового вузла для підтримки України та стримування росіян.
  • Системи протиповітряної оборони Patriot не призначені для відбиття атак на територію України, але сприяють утриманню російської агресії та захисту Нідерландів.

Нідерланди перекидають до Польщі Patriot та військових

Ці системи протиповітряної оборони не призначені для відбиття атак на територію України

Ми робимо це для захисту східного флангу НАТО, ключового військового вузла для підтримки України, а також для стримування і відлякування росіян, — зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Місія Нідерландів триватиме щонайменше до кінця травня.

Зазначається, що коли дві системи Patriot будуть тимчасово розгорнуті до Польщі, у Нідерландах залишиться ще одна, що дозволяє зберегти національну безпеку.

Міністр також додав, що діяльність НАТО в Польщі та стримування Росії сприяють захисту Нідерландів.

Раніше Нідерланди погодилися розгорнути у Польщі винищувачі F-35, які з 1 вересня по 1 грудня контролюватимуть повітряний простір НАТО разом із норвезькими колегами.

