Нідерланди перекидають до Польщі Patriot та військових — яка причина

Три сотні нідерландських військових із двома системами протиповітряної оборони Patriot та комплексами для боротьби з безпілотниками 1 грудня вирушать до Польщі для захисту постачань військової техніки для України від російських атак.

Нідерланди перекидають до Польщі Patriot та військових

Ці системи протиповітряної оборони не призначені для відбиття атак на територію України

Ці системи протиповітряної оборони не призначені для відбиття атак на територію України

Ми робимо це для захисту східного флангу НАТО, ключового військового вузла для підтримки України, а також для стримування і відлякування росіян, — зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Місія Нідерландів триватиме щонайменше до кінця травня.

Зазначається, що коли дві системи Patriot будуть тимчасово розгорнуті до Польщі, у Нідерландах залишиться ще одна, що дозволяє зберегти національну безпеку.

Міністр також додав, що діяльність НАТО в Польщі та стримування Росії сприяють захисту Нідерландів.