Нидерланды перебрасывают в Польшу Patriot и военных — какая причина

Три сотни нидерландских военных с двумя системами противовоздушной обороны Patriot и комплексами по борьбе с беспилотниками 1 декабря отправятся в Польшу для защиты поставок военной техники для Украины от российских атак.

Нидерланды перебрасывают в Польшу Patriot и военных

Эти системы противовоздушной обороны не предназначены для отражения атак на территорию Украины

Мы делаем это для защиты восточного фланга НАТО, ключевого военного узла для поддержки Украины, а также для сдерживания и отпугивания россиян, отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Поделиться

Миссия Нидерландов продлится, по меньшей мере, до конца мая.

Когда две системы Patriot будут временно развернуты в Польшу, в Нидерландах останется еще одна, что позволяет сохранить национальную безопасность.

Министр также добавил, что деятельность НАТО в Польше и сдерживание России способствуют защите Нидерландов.