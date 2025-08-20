Нидерланды перебрасывают в Польшу Patriot и военных — какая причина

Три сотни нидерландских военных с двумя системами противовоздушной обороны Patriot и комплексами по борьбе с беспилотниками 1 декабря отправятся в Польшу для защиты поставок военной техники для Украины от российских атак.
Главные тезисы
- Нидерланды отправляют в Польшу систему противовоздушной обороны Patriot и военных для защиты поставок военной техники для Украины от российских атак.
- Миссия направлена на защиту восточного фланга НАТО, важного узла для поддержки Украины и сдерживания российской агрессии.
Нидерланды перебрасывают в Польшу Patriot и военных
Эти системы противовоздушной обороны не предназначены для отражения атак на территорию Украины
Миссия Нидерландов продлится, по меньшей мере, до конца мая.
Когда две системы Patriot будут временно развернуты в Польшу, в Нидерландах останется еще одна, что позволяет сохранить национальную безопасность.
Министр также добавил, что деятельность НАТО в Польше и сдерживание России способствуют защите Нидерландов.
