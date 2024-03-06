Нідерландська блогерка Махмуд веде інформаційну діяльність Кремля проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Нідерландська блогерка Махмуд веде інформаційну діяльність Кремля проти України

Центр протидії дезінформації
Махмуд

Нідерландська блогерка Мір’ям Махмуд активно веде інформаційну діяльність в інтересах Росії та вже потрапляла у поле зору ЦПД. 

Що відомо про блогерку Махмуд

Як повідомляє ЦПД, Мір’ям Махмуд є донькою відомої нідерландської журналістки Соні ван ден Енде.

Разом з матір'ю Мір’ям побувала на ТОТ України як “міжнародна спостерігачка” на організованих Москвою псевдовиборах та “референдумі”.

Жінки охоче давали коментарі російським пропагандистам. Зокрема, у Луганську після “референдуму” заявили, що не зможуть повернутися в Нідерланди через нібито кримінальне переслідування за участь у пропагандистських заходах Росії. 

Самостійно пропагандистську діяльність Мір’ям не веде. Мета її присутності у списках іноземців, які відвідують ТОТ, — створити ілюзію підтримки дій РФ за кордоном, — зазначає ЦПД.

Росія розпочала інформаційну операцію "Перун"

У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT. 

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди. 

Стала “зіркою” російських пропагандистських ЗМІ у 2023 році, коли розпочала свою діяльність на ТОТ. Тоді ж поширювала наративи кремлівської пропаганди про війну як “боротьбу РФ зі світовим злом” та просувала тезу про «руку США» у діях української влади. 

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