Нідерландська блогерка Махмуд веде інформаційну діяльність Кремля проти України

Нідерландська блогерка Мір’ям Махмуд активно веде інформаційну діяльність в інтересах Росії та вже потрапляла у поле зору ЦПД.

Що відомо про блогерку Махмуд

Як повідомляє ЦПД, Мір’ям Махмуд є донькою відомої нідерландської журналістки Соні ван ден Енде.

Разом з матір'ю Мір’ям побувала на ТОТ України як “міжнародна спостерігачка” на організованих Москвою псевдовиборах та “референдумі”.

Жінки охоче давали коментарі російським пропагандистам. Зокрема, у Луганську після “референдуму” заявили, що не зможуть повернутися в Нідерланди через нібито кримінальне переслідування за участь у пропагандистських заходах Росії.

Самостійно пропагандистську діяльність Мір’ям не веде. Мета її присутності у списках іноземців, які відвідують ТОТ, — створити ілюзію підтримки дій РФ за кордоном, — зазначає ЦПД. Поширити

Росія розпочала інформаційну операцію "Перун"

У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.