Нідерландська блогерка Махмуд веде інформаційну діяльність Кремля проти України

Нідерландська блогерка Мір’ям Махмуд активно веде інформаційну діяльність в інтересах Росії та вже потрапляла у поле зору ЦПД.
Що відомо про блогерку Махмуд
Як повідомляє ЦПД, Мір’ям Махмуд є донькою відомої нідерландської журналістки Соні ван ден Енде.
Разом з матір'ю Мір’ям побувала на ТОТ України як “міжнародна спостерігачка” на організованих Москвою псевдовиборах та “референдумі”.
Жінки охоче давали коментарі російським пропагандистам. Зокрема, у Луганську після “референдуму” заявили, що не зможуть повернутися в Нідерланди через нібито кримінальне переслідування за участь у пропагандистських заходах Росії.
Росія розпочала інформаційну операцію "Перун"
У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.
Раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.
Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.
Стала “зіркою” російських пропагандистських ЗМІ у 2023 році, коли розпочала свою діяльність на ТОТ. Тоді ж поширювала наративи кремлівської пропаганди про війну як “боротьбу РФ зі світовим злом” та просувала тезу про «руку США» у діях української влади.
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