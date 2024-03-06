Нидерландская блоггер Махмуд ведет информационную деятельность Кремля против Украины

Нидерландская блогерша Мирьям Махмуд активно ведет информационную деятельность в интересах России и уже попадала в поле зрения ЦПД.

Что известно о блоггерше Махмуд

Как сообщает ЦПД, Мирьям Махмуд является дочерью известной нидерландской журналистки Сони ван ден Энде.

Вместе с матерью Мирьям побывала на ТОТ Украины как "международная наблюдательница" на организованных Москвой псевдовыборах и "референдуме".

Женщины охотно давали комментарии российским пропагандистам. В частности, в Луганске после "референдума" заявили, что не смогут вернуться в Нидерланды из-за якобы уголовного преследования за участие в пропагандистских мероприятиях России.

Самостоятельно пропагандистскую деятельность Мирьям не ведет. Цель ее присутствия в списках посещающих ТОТ иностранцев — создать иллюзию поддержки действий РФ за рубежом, — отмечает ЦПД. Поделиться

Россия начала информационную операцию "Перун"

В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Ранее ЦПД сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.