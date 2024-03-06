Нидерландская блоггер Махмуд ведет информационную деятельность Кремля против Украины

Нидерландская блогерша Мирьям Махмуд активно ведет информационную деятельность в интересах России и уже попадала в поле зрения ЦПД.
Что известно о блоггерше Махмуд
Как сообщает ЦПД, Мирьям Махмуд является дочерью известной нидерландской журналистки Сони ван ден Энде.
Вместе с матерью Мирьям побывала на ТОТ Украины как "международная наблюдательница" на организованных Москвой псевдовыборах и "референдуме".
Женщины охотно давали комментарии российским пропагандистам. В частности, в Луганске после "референдума" заявили, что не смогут вернуться в Нидерланды из-за якобы уголовного преследования за участие в пропагандистских мероприятиях России.
Россия начала информационную операцию "Перун"
В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.
Ранее ЦПД сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.
Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.
Стала "звездой" российских пропагандистских СМИ в 2023 году, когда начала свою деятельность на ВОТ. Тогда же распространяла нарративы кремлевской пропаганды о войне как "борьбе РФ с мировым злом" и продвигала тезис о "руке США" в действиях украинской власти.
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