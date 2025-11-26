Німеччина екстрено надає Україні 170 млн євро зимової допомоги

Німеччина не послабить підтримку України, вона збільшує військову підтримку та негайно надає 170 млн євро зимової допомоги, що має показати Путіну, серед іншого, що він не досягне успіху в Україні.

Україна отримає від Німеччини 170 млн євро зимової допомоги

Про це оголосив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у середу в промові в Бундестазі під час дебатів щодо бюджету на 2026 рік.

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на дуже високому рівні у федеральному бюджеті на 2026 рік. З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму до 11,5 мільярда євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Він також повторив, що війна може закінчитися вже завтра, якщо Росія припинить свій незаконний з погляду міжнародного права напад і відведе свої війська з чужої території.