Німеччина екстрено надає Україні 170 млн євро зимової допомоги

Німеччина не послабить підтримку України, вона збільшує військову підтримку та негайно надає 170 млн євро зимової допомоги, що має показати Путіну, серед іншого, що він не досягне успіху в Україні.
Головні тези:
- Німеччина надає Україні 170 млн євро зимової допомоги для пом'якшення впливу російського тероризму на зимові постачання.
- Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що німецька підтримка України не послабиться, а навпаки, буде збільшуватися.
- Загальна сума допомоги Україні від Німеччини складає 11,5 млрд євро, при цьому виділено ще 3 млрд євро додатково.
Україна отримає від Німеччини 170 млн євро зимової допомоги
Про це оголосив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у середу в промові в Бундестазі під час дебатів щодо бюджету на 2026 рік.
Він також повторив, що війна може закінчитися вже завтра, якщо Росія припинить свій незаконний з погляду міжнародного права напад і відведе свої війська з чужої території.
У цьому конфлікті є лише один агресор. Назвати його — це передумова для внутрішнього орієнтира, який потрібен для розв’язання цього конфлікту… І щоб справжні переговори взагалі стали можливими, Путіну потрібно продемонструвати безперспективність його воєнної авантюри.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-