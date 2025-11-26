Германия не ослабит поддержку Украины, она увеличивает военную поддержку и немедленно оказывает 170 млн евро зимней помощи, что должно показать Путину, среди прочего, что он не добьется успеха в Украине.
Главные тезисы
- Германия увеличивает военную поддержку Украины и предоставляет 170 млн евро зимней помощи для смягчения воздействия российского терроризма на зимние поставки.
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о сохранении и увеличении помощи Украине со стороны Германии, общая сумма помощи составляет 11,5 млрд евро.
Украина получит от Германии 170 млн евро зимней помощи
Об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду в речи в Бундестаге во время дебатов по бюджету на 2026 год.
Он также повторил, что война может закончиться уже завтра, если Россия прекратит свое незаконное с точки зрения международного права нападение и уведет свои войска с чужой территории.
В этом конфликте есть только один агрессор. Назвать его — это предпосылка для внутреннего ориентира, который нужен для разрешения этого конфликта… И чтобы настоящие переговоры стали возможны, Путину нужно продемонстрировать бесперспективность его военной авантюры.
