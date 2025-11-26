Германия экстренно предоставляет Украине 170 млн евро зимней помощи
Германия экстренно предоставляет Украине 170 млн евро зимней помощи

Источник:  Укринформ

Германия не ослабит поддержку Украины, она увеличивает военную поддержку и немедленно оказывает 170 млн евро зимней помощи, что должно показать Путину, среди прочего, что он не добьется успеха в Украине.

  • Германия увеличивает военную поддержку Украины и предоставляет 170 млн евро зимней помощи для смягчения воздействия российского терроризма на зимние поставки.
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о сохранении и увеличении помощи Украине со стороны Германии, общая сумма помощи составляет 11,5 млрд евро.

Украина получит от Германии 170 млн евро зимней помощи

Об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду в речи в Бундестаге во время дебатов по бюджету на 2026 год.

Германия будет продолжать поддерживать Украину на высоком уровне в федеральном бюджете на 2026 год. Учитывая недавние события, мы увеличили эту сумму еще на 3 миллиарда евро, доведя общую сумму до 11,5 миллиарда евро. И мы немедленно предоставляем дополнительные 170 млн. евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки Украины.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Он также повторил, что война может закончиться уже завтра, если Россия прекратит свое незаконное с точки зрения международного права нападение и уведет свои войска с чужой территории.

В этом конфликте есть только один агрессор. Назвать его — это предпосылка для внутреннего ориентира, который нужен для разрешения этого конфликта… И чтобы настоящие переговоры стали возможны, Путину нужно продемонстрировать бесперспективность его военной авантюры.

