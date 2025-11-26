Германия экстренно предоставляет Украине 170 млн евро зимней помощи

Германия не ослабит поддержку Украины, она увеличивает военную поддержку и немедленно оказывает 170 млн евро зимней помощи, что должно показать Путину, среди прочего, что он не добьется успеха в Украине.

Украина получит от Германии 170 млн евро зимней помощи

Об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду в речи в Бундестаге во время дебатов по бюджету на 2026 год.

Германия будет продолжать поддерживать Украину на высоком уровне в федеральном бюджете на 2026 год. Учитывая недавние события, мы увеличили эту сумму еще на 3 миллиарда евро, доведя общую сумму до 11,5 миллиарда евро. И мы немедленно предоставляем дополнительные 170 млн. евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки Украины. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Он также повторил, что война может закончиться уже завтра, если Россия прекратит свое незаконное с точки зрения международного права нападение и уведет свои войска с чужой территории.