Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку візиту до Києва 11 травня заявив про намір розширити співпрацю з Україною у сфері розробки нових озброєнь, зокрема далекобійних безпілотних систем.
Головні тези:
- Німеччина планує розширити співпрацю з Україною у сфері розробки далекобійних дронів.
- У центрі уваги спільна розробка найсучасніших безпілотних систем, зокрема у сфері Deep Strike.
Пісторіус у Києві заявив про посилення оборонної співпраці з Україною
Про це повідомляє німецький новинний телеканал n-tv.
Міністр підкреслив, що Берлін прагне створювати нові спільні підприємства (Joint Ventures) з українським оборонно-промисловим комплексом, аби поєднати німецькі технології з унікальним бойовим досвідом українців.
Особливу увагу під час візиту приділили ліквідації "прогалин у спроможностях" НАТО щодо далекобійної зброї. Німеччина вже профінансувала закупівлю сотень ракет до систем Patriot та домовилася про постачання додаткових пускових установок Iris-T.11
