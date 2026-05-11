Німеччина планує розширити співпрацю з Україною у сфері розробки далекобійних дронів
Категорія
Світ
Дата публікації

Німеччина планує розширити співпрацю з Україною у сфері розробки далекобійних дронів

ФРН
Джерело:  Укрінформ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку візиту до Києва 11 травня заявив про намір розширити співпрацю з Україною у сфері розробки нових озброєнь, зокрема далекобійних безпілотних систем.

Головні тези:

  • Німеччина планує розширити співпрацю з Україною у сфері розробки далекобійних дронів.
  • У центрі уваги спільна розробка найсучасніших безпілотних систем, зокрема у сфері Deep Strike.

Пісторіус у Києві заявив про посилення оборонної співпраці з Україною

Про це повідомляє німецький новинний телеканал n-tv.

Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидва отримують вигоду від співпраці. З цього випливають численні нові проєкти. У центрі уваги — спільна розробка найсучасніших безпілотних систем усіх радіусів дії, особливо у сфері Deep strike. Таким чином ми зміцнюємо безпеку наших країн.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН

Міністр підкреслив, що Берлін прагне створювати нові спільні підприємства (Joint Ventures) з українським оборонно-промисловим комплексом, аби поєднати німецькі технології з унікальним бойовим досвідом українців.

При цьому ми отримуємо вигоду від досвіду українців на полі бою. Крім того, ми плануємо через платформу Brave One підтримувати розробників, які можуть представити перспективні інновації.

Особливу увагу під час візиту приділили ліквідації "прогалин у спроможностях" НАТО щодо далекобійної зброї. Німеччина вже профінансувала закупівлю сотень ракет до систем Patriot та домовилася про постачання додаткових пускових установок Iris-T.11

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Низка країн передасть Україні додаткові ракети PAC-3 до Patriot — Пісторіус
Пісторіус
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готується до військового протистояння з НАТО — Пісторіус
Пісторіус
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пісторіус відреагував на рішення США помститися Німеччині
Пісторіус

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?