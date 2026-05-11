Германия планирует расширить сотрудничество с Украиной в сфере разработки дальнобойных дронов

Министр обороны Германии Борис Писториус в начале визита в Киев 11 мая заявил о намерении расширить сотрудничество с Украиной в сфере разработки новых вооружений, в том числе дальнобойных беспилотных систем.
Главные тезисы
- Планы по расширению сотрудничества Германии и Украины в области разработки дальнобойных дронов.
- Укрепление безопасности обеих стран через создание современных беспилотных систем.
Писториус в Киеве заявил об усилении оборонного сотрудничества с Украиной
Об этом сообщает немецкий новостной телеканал n-tv.
Министр подчеркнул, что Берлин стремится создавать новые совместные предприятия (Joint Ventures) с украинским оборонно-промышленным комплексом, чтобы объединить немецкие технологии с уникальным боевым опытом украинцев.
Особое внимание в ходе визита было уделено ликвидации "пробелов в способностях" НАТО относительно дальнобойного оружия. Германия уже профинансировала закупку сотен ракет к системам Patriot и договорилась о поставках дополнительных пусковых установок Iris-T.11.
