Германия планирует расширить сотрудничество с Украиной в сфере разработки дальнобойных дронов
Источник:  Укринформ

Министр обороны Германии Борис Писториус в начале визита в Киев 11 мая заявил о намерении расширить сотрудничество с Украиной в сфере разработки новых вооружений, в том числе дальнобойных беспилотных систем.

Главные тезисы

  • Планы по расширению сотрудничества Германии и Украины в области разработки дальнобойных дронов.
  • Укрепление безопасности обеих стран через создание современных беспилотных систем.

Писториус в Киеве заявил об усилении оборонного сотрудничества с Украиной

Об этом сообщает немецкий новостной телеканал n-tv.

Германия и Украина являются стратегическими партнерами, которые оба получают выгоду от сотрудничества. Из этого вытекают многочисленные новые проекты. В центре внимания совместная разработка самых современных беспилотных систем всех радиусов действия, особенно в сфере Deep strike. Таким образом, мы укрепляем безопасность наших стран.

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ

Министр подчеркнул, что Берлин стремится создавать новые совместные предприятия (Joint Ventures) с украинским оборонно-промышленным комплексом, чтобы объединить немецкие технологии с уникальным боевым опытом украинцев.

При этом мы извлекаем выгоду от опыта украинцев на поле боя. Кроме того мы планируем через платформу Brave One поддерживать разработчиков, которые могут представить перспективные инновации.

Особое внимание в ходе визита было уделено ликвидации "пробелов в способностях" НАТО относительно дальнобойного оружия. Германия уже профинансировала закупку сотен ракет к системам Patriot и договорилась о поставках дополнительных пусковых установок Iris-T.11.

