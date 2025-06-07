Німеччина запланувала революційну модернізацію армії на тлі загрози від Росії
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Світ
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Німеччина запланувала революційну модернізацію армії на тлі загрози від Росії

Бундесвер
Джерело:  Укрінформ

Федеральне управління з оснащення, інформаційних технологій та технічної підтримки Бундесверу вважає, що в нього залишилося лише три роки для модернізації та дооснащення Збройних сил Німеччини на тлі зростання військової загрози з боку Росії.

Головні тези:

  • Німеччина планує модернізувати свою армію до 2028 року під час зростання військової загрози від Росії.
  • Генеральний інспектор Бундесверу попереджає про можливість російського нападу на територію НАТО з 2029 року.
  • Пріоритетами у модернізації армії Німеччини є закупівля нової техніки, серед якої бойові танки Leopard 2 та зенітні самохідні установки Skyranger.

Німеччина модернізує Бундесвер: що відомо

Про це заявила глава відомства Аннетта Ленігк-Емден в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, опублікованому 7 червня.

До 2028 року все необхідне має бути закуплено, щоб забезпечити повну обороноздатність. Адже солдати ще повинні будуть потренуватися на новій техніці.

Розрахунки Бундесверу ґрунтуються на прогнозах аналітиків, згідно з якими Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року.

Нещодавно генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр також заявив, що з 2029 року Росія «може наважитися на масштабний напад на територію НАТО».

Він додав, що для того, щоб цього не допустити, Німеччина має посилити свої сили стримування.

Федеральне управління з оснащення Бундесверу розраховує на те, що графік закупівель до 2028 року буде дотриманий, кошти будуть своєчасно спрямовані на придбання необхідної техніки.

Генеральний інспектор склав список пріоритетів, в якому зазначено, що додатково потрібно. Ми не стали чекати на формування нового уряду, а підготували перелік найбільш необхідних закупівель.

До кінця року її відомство представить парламенту Німеччини близько ста пропозицій щодо закупівель військового обладнання.

Йдеться в першу чергу про «велику техніку», таку як зенітні самохідні установки Skyranger, і заміну застарілих бронетранспортерів Fuchs на нові моделі.

Крім того, вже укладено рамкові угоди щодо виробництва нової партії бойових танків Leopard 2.

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