Німеччина запланувала революційну модернізацію армії на тлі загрози від Росії

Федеральне управління з оснащення, інформаційних технологій та технічної підтримки Бундесверу вважає, що в нього залишилося лише три роки для модернізації та дооснащення Збройних сил Німеччини на тлі зростання військової загрози з боку Росії.

Німеччина модернізує Бундесвер: що відомо

Про це заявила глава відомства Аннетта Ленігк-Емден в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, опублікованому 7 червня.

До 2028 року все необхідне має бути закуплено, щоб забезпечити повну обороноздатність. Адже солдати ще повинні будуть потренуватися на новій техніці.

Розрахунки Бундесверу ґрунтуються на прогнозах аналітиків, згідно з якими Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року.

Нещодавно генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр також заявив, що з 2029 року Росія «може наважитися на масштабний напад на територію НАТО». Поширити

Він додав, що для того, щоб цього не допустити, Німеччина має посилити свої сили стримування.

Федеральне управління з оснащення Бундесверу розраховує на те, що графік закупівель до 2028 року буде дотриманий, кошти будуть своєчасно спрямовані на придбання необхідної техніки.

Генеральний інспектор склав список пріоритетів, в якому зазначено, що додатково потрібно. Ми не стали чекати на формування нового уряду, а підготували перелік найбільш необхідних закупівель.

До кінця року її відомство представить парламенту Німеччини близько ста пропозицій щодо закупівель військового обладнання.

Йдеться в першу чергу про «велику техніку», таку як зенітні самохідні установки Skyranger, і заміну застарілих бронетранспортерів Fuchs на нові моделі. Поширити

Крім того, вже укладено рамкові угоди щодо виробництва нової партії бойових танків Leopard 2.