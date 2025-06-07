Німеччина запланувала революційну модернізацію армії на тлі загрози від Росії

Федеральне управління з оснащення, інформаційних технологій та технічної підтримки Бундесверу вважає, що в нього залишилося лише три роки для модернізації та дооснащення Збройних сил Німеччини на тлі зростання військової загрози з боку Росії.
Головні тези:
- Німеччина планує модернізувати свою армію до 2028 року під час зростання військової загрози від Росії.
- Генеральний інспектор Бундесверу попереджає про можливість російського нападу на територію НАТО з 2029 року.
- Пріоритетами у модернізації армії Німеччини є закупівля нової техніки, серед якої бойові танки Leopard 2 та зенітні самохідні установки Skyranger.
Німеччина модернізує Бундесвер: що відомо
Про це заявила глава відомства Аннетта Ленігк-Емден в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, опублікованому 7 червня.
До 2028 року все необхідне має бути закуплено, щоб забезпечити повну обороноздатність. Адже солдати ще повинні будуть потренуватися на новій техніці.
Розрахунки Бундесверу ґрунтуються на прогнозах аналітиків, згідно з якими Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року.
Він додав, що для того, щоб цього не допустити, Німеччина має посилити свої сили стримування.
Федеральне управління з оснащення Бундесверу розраховує на те, що графік закупівель до 2028 року буде дотриманий, кошти будуть своєчасно спрямовані на придбання необхідної техніки.
Генеральний інспектор склав список пріоритетів, в якому зазначено, що додатково потрібно. Ми не стали чекати на формування нового уряду, а підготували перелік найбільш необхідних закупівель.
До кінця року її відомство представить парламенту Німеччини близько ста пропозицій щодо закупівель військового обладнання.
Крім того, вже укладено рамкові угоди щодо виробництва нової партії бойових танків Leopard 2.
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