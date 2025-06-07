Германия запланировала революционную модернизацию армии на фоне угрозы от России

Федеральное управление по оснащению, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера считает, что у него осталось всего три года для модернизации и дооснащения Вооруженных сил Германии на фоне роста военной угрозы со стороны России.

Германия модернизирует Бундесвер: что известно

Об этом заявила глава ведомства Аннетта Ленигк-Эмден в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном 7 июня.

До 2028 года все необходимое должно быть закуплено для обеспечения полной обороноспособности. Ведь солдаты должны еще будут потренироваться на новой технике.

Расчеты Бундесвера основываются на прогнозах аналитиков, согласно которым Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года.

Недавно генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер также заявил, что с 2029 года Россия «может решиться на масштабное нападение на территорию НАТО». Поделиться

Он добавил, что для того чтобы этого не допустить, Германия должна усилить свои силы сдерживания.

Федеральное управление по оснащению Бундесвера рассчитывает на то, что график закупок к 2028 году будет соблюден, средства будут своевременно направлены на приобретение необходимой техники.

Генеральный инспектор составил список приоритетов, где указано, что дополнительно требуется. Мы не стали ждать формирования нового правительства, а подготовили перечень наиболее необходимых закупок.

До конца года ее ведомство представит парламенту Германии около ста предложений по закупкам военного оборудования.

Речь идет в первую очередь о «большой технике», такой как зенитные самоходные установки Skyranger, и замену устаревших бронетранспортеров Fuchs на новые модели. Поделиться

Кроме того, уже заключены рамочные соглашения по производству новой партии боевых танков Leopard 2.