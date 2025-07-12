Німеччина запустить незалежну лінію виробництва ракет для ЗРК Patriot
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Німеччина запустить незалежну лінію виробництва ракет для ЗРК Patriot

ракета
Джерело:  Укрінформ

Німеччина працює над незалежною лінією виробництва ракет для систем Patriot, а готова продукція з неї очікується у 2026 або на початку 2027 року.

Головні тези:

  • Німеччина запускає незалежну лінію виробництва ракет для системи ППО Patriot.
  • Генерал-майор Фройдінґ підтвердив намір підтримувати Україну та збільшувати допомогу.
  • Ракети для ЗРК Patriot очікуються у 2026-2027 роках.

Німеччина вироблятиме ракети для ЗРК Patriot

Про це головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінґ заявив на брифінгу в Києві.

Він запевнив, що Німеччина залишатиметься на боці України і підтримуватиме її протягом наступних років, чого б це не вартувало, та збільшуватиме свою допомогу.

Фройдінґ нагадав, що його країна виділяє 9 млрд євро на військову підтримку України, куди ввійде обладнання, забезпечення інноваціями та підтримка в навчанні.

Ми чудово усвідомлюємо, які часи переживає народ та Збройні сили України. Тому ви можете покластися на Німеччину, на нашу підтримку. Ми продовжуватимемо боротьбу до самого кінця, до успіху, доки не досягнемо довготривалого, стійкого та справедливого мирного рішення.

Крістіан Фройдінґ

Крістіан Фройдінґ

Генерал-майор Бундесверу

Фройдінґ також зауважив, що його країна працює над незалежною лінією виробництва ракет для системи ППО Patriot, а готова продукція з неї буде у 2026 чи на початку 2027 року.

Раніше генерал-майор Крістіан Фройдінґ заявляв, що Німеччина не буде передавати Україні ракети Taurus, але підтримає її фінансуванням власного виробництва сотень ракет великої дальності.

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