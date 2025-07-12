Німеччина запустить незалежну лінію виробництва ракет для ЗРК Patriot

Німеччина працює над незалежною лінією виробництва ракет для систем Patriot, а готова продукція з неї очікується у 2026 або на початку 2027 року.
Головні тези:
- Німеччина запускає незалежну лінію виробництва ракет для системи ППО Patriot.
- Генерал-майор Фройдінґ підтвердив намір підтримувати Україну та збільшувати допомогу.
- Ракети для ЗРК Patriot очікуються у 2026-2027 роках.
Німеччина вироблятиме ракети для ЗРК Patriot
Про це головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінґ заявив на брифінгу в Києві.
Фройдінґ нагадав, що його країна виділяє 9 млрд євро на військову підтримку України, куди ввійде обладнання, забезпечення інноваціями та підтримка в навчанні.
Фройдінґ також зауважив, що його країна працює над незалежною лінією виробництва ракет для системи ППО Patriot, а готова продукція з неї буде у 2026 чи на початку 2027 року.
Раніше генерал-майор Крістіан Фройдінґ заявляв, що Німеччина не буде передавати Україні ракети Taurus, але підтримає її фінансуванням власного виробництва сотень ракет великої дальності.
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