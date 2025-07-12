Германия запустит независимую линию производства ракет для ЗРК Patriot

Германия работает над независимой линией производства ракет для систем Patriot, а готовая продукция из нее ожидается в 2026 или начале 2027 года.
Главные тезисы
- Германия запускает независимую линию производства ракет для системы ПВО Patriot.
- Генерал-майор Фройдинг уверяет в поддержке Украины и планирует увеличить помощь.
- Производство ракет для ЗРК Patriot ожидается к 2026-2027 годам.
Германия будет производить ракеты для ЗРК о
Об этом главный координатор немецкой военной помощи Украины, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил на брифинге в Киеве.
Фройдинг напомнил, что его страна выделяет 9 млрд евро на военную поддержку Украины, куда войдет оборудование, обеспечение инновациями и поддержка в обучении.
Фройдинг также отметил, что его страна работает над независимой линией производства ракет для системы ПВО Patriot, а готовая продукция из нее будет в 2026 или начале 2027 года.
Ранее генерал-майор Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, но поддержит ее финансированием собственного производства сотен ракет большой дальности.
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