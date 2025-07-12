Германия запустит независимую линию производства ракет для ЗРК Patriot
Категория
Мир
Дата публикации

Германия запустит независимую линию производства ракет для ЗРК Patriot

ракета
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Источник:  Укринформ

Германия работает над независимой линией производства ракет для систем Patriot, а готовая продукция из нее ожидается в 2026 или начале 2027 года.

Главные тезисы

  • Германия запускает независимую линию производства ракет для системы ПВО Patriot.
  • Генерал-майор Фройдинг уверяет в поддержке Украины и планирует увеличить помощь.
  • Производство ракет для ЗРК Patriot ожидается к 2026-2027 годам.

Германия будет производить ракеты для ЗРК о

Об этом главный координатор немецкой военной помощи Украины, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил на брифинге в Киеве.

Он заверил, что Германия будет оставаться на стороне Украины и будет поддерживать ее в течение следующих лет, чего бы это ни стоило, и будет увеличивать свою помощь.

Фройдинг напомнил, что его страна выделяет 9 млрд евро на военную поддержку Украины, куда войдет оборудование, обеспечение инновациями и поддержка в обучении.

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, какие времена переживает народ и Вооруженные силы Украины. Поэтому вы можете положиться на Германию, нашу поддержку. Мы будем продолжать борьбу до конца, до успеха, пока не достигнем долговременного, устойчивого и справедливого мирного решения.

Кристиан Фройдинг

Кристиан Фройдинг

Генерал-майор Бундесвера

Фройдинг также отметил, что его страна работает над независимой линией производства ракет для системы ПВО Patriot, а готовая продукция из нее будет в 2026 или начале 2027 года.

Ранее генерал-майор Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, но поддержит ее финансированием собственного производства сотен ракет большой дальности.

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