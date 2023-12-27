Німецька прокуратура ідентифікувала росіян, які обстрілювали цивільних у Гостомелі

Німецька прокуратура вперше провела розслідування воєнного злочину скоєного російськими військами в Україні. Йдеться про обстріл окупантами українських цивільних у Гостомелі під час евакуації навесні 2022 року.

Німеччина ідентифікувала підозрюваних у воєнному злочині в Україні

Федеральний міністр юстиції Марко Бушманн повідомив, що підозрюваних в обстрілі та відповідальних офіцерів уже ідентифіковано.

Провадження, розпочаті в середині липня, стосуються прицільних пострілів військовослужбовцями російських збройних сил по мирним жителям, які втікали.

Якщо ми спіймаємо злочинця, ми висунемо звинувачення. І якщо в руки України або іншої країни, з якою ми співпрацюємо, потраплять ці люди, ми надамо докази таким чином, щоб там можна було успішно висунути звинувачення, - сказав Бушманн. Поширити

Федеральна прокуратура проводила опитування свідків злочинів, які шукали притулку в Німеччині.

Німецька влада запустила звернення українською, російською та англійською мовами, щоб переконати людей поділитися своїм досвідом із поліцією. Також є персонал, який навчений опитувати травмованих людей.

У першому німецькому розслідуванні воєнного злочину йдеться інцидент, що стався в Гостомелі, коли російські війська обстріляли та поранили мирних жителів, у тому числі особу з німецьким громадянством.

Фонд Джорджа Клуні закликав Німеччину розслідувати воєнні злочини

У жовтні 2023 року Фонд Джорджа та Амаль Клуні "За справедливість" (Clooney Foundation for Justice) передав три справи про злочини, скоєні російськими окупантами на Одещині, Харківщині та Київщині до федеральної прокуратури Німеччини.

Фонд просить німецьких прокурорів розглянути справи, що стосуються: