Немецкая прокуратура идентифицировала россиян, обстреливавших гражданских в Гостомеле

Немецкая прокуратура впервые провела расследование военного преступления, совершенного российскими войсками в Украине. Речь идет об обстреле оккупантами украинских гражданских в Гостомеле во время эвакуации весной 2022 года.

Германия идентифицировала подозреваемых в военном преступлении в Украине

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн сообщил, что подозреваемые в обстреле и ответственные офицеры уже идентифицированы.

Производства, начатые в середине июля, касаются прицельных выстрелов военнослужащими российских вооруженных сил по мирным жителям.

Если мы поймаем преступника, мы предъявим обвинение. И если в руки Украины или другой страны, с которой мы сотрудничаем, попадут эти люди, мы дадим доказательства таким образом, чтобы там можно было успешно предъявить обвинения, - сказал Бушманн. Поделиться

Федеральная прокуратура проводила опрос свидетелей преступлений, искавших убежище в Германии.

Немецкие власти запустили обращение на украинском, русском и английском языках, чтобы убедить людей поделиться своим опытом с полицией. Также есть персонал, который научен опрашивать травмированных людей.

В первом немецком расследовании военного преступления говорится про инцидент, произошедший в Гостомеле, когда российские войска обстреляли и ранили мирных жителей, в том числе лицо с немецким гражданством.

Фонд Джорджа Клуни призвал Германию расследовать военные преступления

В октябре 2023 года Фонд Джорджа и Амаль Клуни "За справедливость" (Clooney Foundation for Justice) передал три дела о преступлениях, совершенных российскими оккупантами в Одесской, Харьковской и Киевской областях в федеральную прокуратуру Германии.

Фонд просит немецких прокуроров рассмотреть дела, касающиеся: