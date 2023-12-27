Немецкая прокуратура идентифицировала россиян, обстреливавших гражданских в Гостомеле

Немецкая прокуратура впервые провела расследование военного преступления, совершенного российскими войсками в Украине. Речь идет об обстреле оккупантами украинских гражданских в Гостомеле во время эвакуации весной 2022 года.
Германия идентифицировала подозреваемых в военном преступлении в Украине
Федеральный министр юстиции Марко Бушманн сообщил, что подозреваемые в обстреле и ответственные офицеры уже идентифицированы.
Производства, начатые в середине июля, касаются прицельных выстрелов военнослужащими российских вооруженных сил по мирным жителям.
Федеральная прокуратура проводила опрос свидетелей преступлений, искавших убежище в Германии.
Немецкие власти запустили обращение на украинском, русском и английском языках, чтобы убедить людей поделиться своим опытом с полицией. Также есть персонал, который научен опрашивать травмированных людей.
В первом немецком расследовании военного преступления говорится про инцидент, произошедший в Гостомеле, когда российские войска обстреляли и ранили мирных жителей, в том числе лицо с немецким гражданством.
Фонд Джорджа Клуни призвал Германию расследовать военные преступления
В октябре 2023 года Фонд Джорджа и Амаль Клуни "За справедливость" (Clooney Foundation for Justice) передал три дела о преступлениях, совершенных российскими оккупантами в Одесской, Харьковской и Киевской областях в федеральную прокуратуру Германии.
Фонд просит немецких прокуроров рассмотреть дела, касающиеся:
Ракетного обстрела курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 гражданских лица и еще 40 получили серьезные ранения;
Пытки и казни четырех местных жителей во время оккупации Харьковщины с марта по сентябрь 2022 года;
Казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие преступления во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.
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