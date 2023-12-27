Немецкая прокуратура идентифицировала россиян, обстреливавших гражданских в Гостомеле
Категория
Украина
Дата публикации

Немецкая прокуратура идентифицировала россиян, обстреливавших гражданских в Гостомеле

Гостомель
Read in English
Читати українською
Источник:  Spiegel

Немецкая прокуратура впервые провела расследование военного преступления, совершенного российскими войсками в Украине. Речь идет об обстреле оккупантами украинских гражданских в Гостомеле во время эвакуации весной 2022 года.

Германия идентифицировала подозреваемых в военном преступлении в Украине

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн сообщил, что подозреваемые в обстреле и ответственные офицеры уже идентифицированы.

Производства, начатые в середине июля, касаются прицельных выстрелов военнослужащими российских вооруженных сил по мирным жителям.

Если мы поймаем преступника, мы предъявим обвинение. И если в руки Украины или другой страны, с которой мы сотрудничаем, попадут эти люди, мы дадим доказательства таким образом, чтобы там можно было успешно предъявить обвинения, - сказал Бушманн.

Федеральная прокуратура проводила опрос свидетелей преступлений, искавших убежище в Германии.

Немецкие власти запустили обращение на украинском, русском и английском языках, чтобы убедить людей поделиться своим опытом с полицией. Также есть персонал, который научен опрашивать травмированных людей.

В первом немецком расследовании военного преступления говорится про инцидент, произошедший в Гостомеле, когда российские войска обстреляли и ранили мирных жителей, в том числе лицо с немецким гражданством.

Фонд Джорджа Клуни призвал Германию расследовать военные преступления

В октябре 2023 года Фонд Джорджа и Амаль Клуни "За справедливость" (Clooney Foundation for Justice) передал три дела о преступлениях, совершенных российскими оккупантами в Одесской, Харьковской и Киевской областях в федеральную прокуратуру Германии.

Фонд просит немецких прокуроров рассмотреть дела, касающиеся:

  • Ракетного обстрела курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 гражданских лица и еще 40 получили серьезные ранения;

  • Пытки и казни четырех местных жителей во время оккупации Харьковщины с марта по сентябрь 2022 года;

  • Казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие преступления во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Фонд Джорджа Клуни расследует военные преступления армии РФ в Украине
Украина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США предъявили обвинение группе военных армии РФ за военные преступления в Украине
США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
За военные преступления в Украине. Финляндия снова арестовала российского неонациста Петровского
Ян Петровский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.