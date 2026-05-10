Німецькі інженери здійснили справжню революція в агротехніці

Інженери німецької компанії Hörmann Vehicle Engineering представили нову концепцію, у межах якої перетворили порожнину всередині важких тракторних коліс на резервуари високого тиску. Фактично йдеться про те, що паливо планують зберігати безпосередньо всередині коліс, щоб розв'язувати проблему величезних баків.

Як повідомляє Indian Defence Review, винахід німецьких інженерів дає можливість вмістити значно більше водню, ніж традиційні конструкції, не забираючи корисне місце на даху чи в кабіні.

Головно ціллю цього амбітного проєкту є створення трактора, який буде здатний працювати в полі цілий день.

Що важливо розуміти, це відповідає витривалості звичного дизельного двигуна.

З офіційною заявою з цього приводу виступив професор Людгер Фреріхс з Інституту мобільної техніки TU Braunschweig:

Одним із викликів є адаптація трактора та його використання до очікуваної меншої місткості водню порівняно з дизельним воднем.

На переконання фахівця, саме використання коліс як баків допоможе подолати цей бар'єр.

Окрім того, наголошується, що конструкція передбачає використання "судин", посилених вуглецевим волокном, які розміщуються всередині дисків.

Німецькі інженери звертають увагу на те, що досвід експлуатації прототипів уже є.