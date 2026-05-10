Немецкие инженеры совершили настоящую революцию в агротехнике

Инженеры немецкой компании Hörmann Vehicle Engineering представили новую концепцию, в рамках которой превратили полость внутри тяжелых тракторных колес в резервуары высокого давления. Фактически речь идет о том, что топливо планируют хранить непосредственно внутри колеса, чтобы решать проблему огромных баков.

Что известно о новом прорыве в агротехнике

Как сообщает Indian Defence Review, изобретение немецких инженеров дает возможность вместить гораздо больше водорода, чем традиционные конструкции, не забирая полезное место на крыше или в кабине.

Главной целью этого амбициозного проекта является создание трактора, способного работать в поле целый день.

Что важно понимать, это соответствует выносливости привычного дизельного двигателя.

С официальным заявлением по этому поводу выступил профессор Людгер Фрерихс из Института мобильной техники TU Braunschweig:

Одним из вызовов является адаптация трактора и его использование к ожидаемой меньшей емкости водорода по сравнению с дизельным водородом.

По мнению специалиста, именно использование колес в качестве баков поможет преодолеть этот барьер.

Кроме того, указано, что конструкция предусматривает использование сосудов, усиленных углеродным волокном, которые размещаются внутри дисков.

Немецкие инженеры обращают внимание на то, что опыт эксплуатации прототипов уже есть.