Німецький автогігант Volkswagen опинився на межі краху

Видання Der Spiegel провело спеціальне розслідування, у межах якого вдалося дізнатися про критичні проблеми всередині німецького автомобільного концерну Volkswagen AG.

Існування Volkswagen AG опинилося під питанням

За словами журналістів, вони поспілкувалися з представниками правління та наглядової ради німецького концерну.

Загалом редакція видання мала на меті оцінити рівень внутрішньої згуртованості у команді.

У ЗМІ наголошують, що дізналися те, до чого точно не були готові.

Як виявилося, головні боси Volkswagen AG схиляються до думки, що їхній бізнес вийшов з-під контролю.

За словами журналістів, 6 із 9 опитаних членів правління оцінили стан компанії як такий, що загрожує її існуванню. Ще троє назвали ситуацію напруженою.

Що важливо розуміти, варіант "не критична" не обрав ніхто.

Нещодавно видання Deutsche Welle повідомляло, що минулого року чистий прибуток концерну Volkswagen зменшився аж на 44 % — до 6,9 млрд євро з 12,4 млрд євро у 2024 році.

До цього призвели аномальні збитки дочірньої компанії Porsche, пов’язані зі зміною стратегії на користь продовження терміну експлуатації двигунів внутрішнього згоряння.

Ще один серйозним ударом для конценру стали мільярдні збитки через мита США, які оголосив Дональд Трамп.