Немецкий автогигант Volkswagen оказался на грани краха

Издание Der Spiegel провело специальное расследование, в рамках которого удалось узнать о критических проблемах внутри немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG.

Существование Volkswagen AG оказалось под вопросом

По словам журналистов, они пообщались с представителями правления и наблюдательного совета немецкого концерна.

В целом редакция издания преследовала цель оценить уровень внутренней сплоченности в команде.

В СМИ отмечают, что узнали то, к чему точно не были готовы.

Как оказалось, главные боссы Volkswagen AG склоняются к мнению, что их бизнес вышел из-под контроля.

По словам журналистов, 6 из 9 опрошенных членов правления оценили состояние компании как угрожающее ее существованию. Еще трое назвали ситуацию напряженной.

Что важно понимать, вариант "не критично" не выбрал никто.

Недавно издание Deutsche Welle сообщало, что в прошлом году чистая прибыль концерна Volkswagen уменьшилась на 44% — до 6,9 млрд евро с 12,4 млрд евро в 2024 году.

К этому привел аномальный ущерб дочерней компании Porsche, связанный с изменением стратегии в пользу продления срока эксплуатации двигателей внутреннего сгорания.

Еще одним серьезным ударом для конценра стали миллиардные убытки из-за пошлин США, которые объявил Дональд Трамп.