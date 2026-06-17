Немецкий автогигант Volkswagen оказался на грани краха

Издание Der Spiegel провело специальное расследование, в рамках которого удалось узнать о критических проблемах внутри немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG.
Главные тезисы
- Чистая прибыль концерна Volkswagen в 2025 году снизилась на 44%.
- Одной из причин такого масштабного кризиса стали американские пошлины.
Существование Volkswagen AG оказалось под вопросом
По словам журналистов, они пообщались с представителями правления и наблюдательного совета немецкого концерна.
В целом редакция издания преследовала цель оценить уровень внутренней сплоченности в команде.
В СМИ отмечают, что узнали то, к чему точно не были готовы.
Как оказалось, главные боссы Volkswagen AG склоняются к мнению, что их бизнес вышел из-под контроля.
По словам журналистов, 6 из 9 опрошенных членов правления оценили состояние компании как угрожающее ее существованию. Еще трое назвали ситуацию напряженной.
Что важно понимать, вариант "не критично" не выбрал никто.
Недавно издание Deutsche Welle сообщало, что в прошлом году чистая прибыль концерна Volkswagen уменьшилась на 44% — до 6,9 млрд евро с 12,4 млрд евро в 2024 году.
К этому привел аномальный ущерб дочерней компании Porsche, связанный с изменением стратегии в пользу продления срока эксплуатации двигателей внутреннего сгорания.
Еще одним серьезным ударом для конценра стали миллиардные убытки из-за пошлин США, которые объявил Дональд Трамп.
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