Німецький депутат Кізеветтер прогнозує агресію РФ проти країн НАТО — коли саме

Путін добре бачить слабкості країн Європи, тому не буде чекати, поки вони підготуються до війни.
Головні тези:
- Путін добре усвідомлює слабкості країн Європи та може почати війну проти країн НАТО найближчими двома роками.
- Прогнозується, що Росія може розпочати війну з Нарви, Естонії, а потім напасти на Молдову та використати територію між Калінінградом і Білоруссю.
- Німецький політик стверджує, що війна Росії проти України буде війною Китаю, Північної Кореї проти всього світу.
Путін нападе на країни НАТО через 2 роки — Кізеветтер
Про це заявив німецький політик, депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.
Я бачу, що Путін дуже добре усвідомлює, які зусилля докладають європейські країни, аби поліпшити оборону в Європі на наступні три роки. Думаю, що Росія почне війну проти країн НАТО у найближчі два роки. Росіяни можуть почати з Нарви, Естонії, обрізати лінії зв’язку. Потім вони через Придністров'я нападуть на Молдову, далі — використають територію між Калінінградом та Білоруссю. Таким чином РФ покаже НАТО, що країни Альянсу не можуть захиститися.
За його словами, війна Росії проти України — це війна Китаю, Північної Кореї проти всього світу.
