Німецький депутат Кізеветтер прогнозує агресію РФ проти країн НАТО — коли саме

На мою думку, Путін посилить власні зусилля для початку повномасштабної війни проти Європи. Тому що він бачить наші слабкості й не буде чекати поки ми підготуємося до війни. Ми маємо усвідомлювати, що війна може початися у наступні два роки. Україна — це був перший крок. Нам не треба дозволити Путіну досягнути успіху в Україні. Я дуже занепокоєний зустріччю у Вашингтоні сьогодні, 18 серпня, коли європейці сидітимуть за столом, не маючи жодного впливу на ситуацію.