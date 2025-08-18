Німецький депутат Кізеветтер прогнозує агресію РФ проти країн НАТО — коли саме
Німецький депутат Кізеветтер прогнозує агресію РФ проти країн НАТО — коли саме

Джерело:  Еспресо

Путін добре бачить слабкості країн Європи, тому не буде чекати, поки вони підготуються до війни.

  • Путін добре усвідомлює слабкості країн Європи та може почати війну проти країн НАТО найближчими двома роками.
  • Прогнозується, що Росія може розпочати війну з Нарви, Естонії, а потім напасти на Молдову та використати територію між Калінінградом і Білоруссю.
  • Німецький політик стверджує, що війна Росії проти України буде війною Китаю, Північної Кореї проти всього світу.

Путін нападе на країни НАТО через 2 роки — Кізеветтер

Про це заявив німецький політик, депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.

Я бачу, що Путін дуже добре усвідомлює, які зусилля докладають європейські країни, аби поліпшити оборону в Європі на наступні три роки. Думаю, що Росія почне війну проти країн НАТО у найближчі два роки. Росіяни можуть почати з Нарви, Естонії, обрізати лінії зв’язку. Потім вони через Придністров'я нападуть на Молдову, далі — використають територію між Калінінградом та Білоруссю. Таким чином РФ покаже НАТО, що країни Альянсу не можуть захиститися.

За його словами, війна Росії проти України — це війна Китаю, Північної Кореї проти всього світу.

На мою думку, Путін посилить власні зусилля для початку повномасштабної війни проти Європи. Тому що він бачить наші слабкості й не буде чекати поки ми підготуємося до війни. Ми маємо усвідомлювати, що війна може початися у наступні два роки. Україна — це був перший крок. Нам не треба дозволити Путіну досягнути успіху в Україні. Я дуже занепокоєний зустріччю у Вашингтоні сьогодні, 18 серпня, коли європейці сидітимуть за столом, не маючи жодного впливу на ситуацію.

