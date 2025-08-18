Немецкий депутат Кизеветтер прогнозирует агрессию РФ против стран НАТО — когда именно

На мой взгляд, Путин усилит собственные усилия для начала полномасштабной войны против Европы. Потому что он видит наши слабости и не будет ждать, пока мы подготовимся к войне. Мы должны осознавать, что война может начаться в следующие два года. Украина — это был первый шаг. Нам не нужно позволить Путину добиться успеха в Украине. Я очень озабочен встречей в Вашингтоне сегодня, 18 августа, когда европейцы будут сидеть за столом, не имея никакого влияния на ситуацию.