Немецкий депутат Кизеветтер прогнозирует агрессию РФ против стран НАТО — когда именно

Путин хорошо видит слабости стран Европы, потому не будет ждать, пока они подготовятся к войне.
Главные тезисы
- Путин осознает слабости стран Европы и может начать войну против стран НАТО в ближайшие два года.
- Прогнозируется, что Россия начнет войну с Нарвой (Эстония), затем нападет на Молдову и использует территорию между Калининградом и Беларусью.
- Война России против Украины сравнивается с войной Китая, Северной Кореи против всего мира.
Путин нападет на страны НАТО через 2 года — Кизеветтер
Об этом заявил немецкий политик, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.
Я вижу, что Путин очень хорошо понимает, какие усилия прилагают европейские страны, чтобы улучшить оборону в Европе на следующие три года. Думаю, что Россия начнет войну против стран НАТО в ближайшие два года. Россияне могут начать с Нарвы, Эстонии, обрезать линии связи. Затем они через Приднестровье нападут на Молдову, далее используют территорию между Калининградом и Беларусью. Таким образом, РФ покажет НАТО, что страны Альянса не могут защититься.
По его словам, война России против Украины — это война Китая, Северной Кореи против всего мира.
