Немецкий депутат Кизеветтер прогнозирует агрессию РФ против стран НАТО — когда именно
Категория
Мир
Дата публикации

Немецкий депутат Кизеветтер прогнозирует агрессию РФ против стран НАТО — когда именно

оккупанты
Читати українською
Источник:  Эспрессо

Путин хорошо видит слабости стран Европы, потому не будет ждать, пока они подготовятся к войне.

Главные тезисы

  • Путин осознает слабости стран Европы и может начать войну против стран НАТО в ближайшие два года.
  • Прогнозируется, что Россия начнет войну с Нарвой (Эстония), затем нападет на Молдову и использует территорию между Калининградом и Беларусью.
  • Война России против Украины сравнивается с войной Китая, Северной Кореи против всего мира.

Путин нападет на страны НАТО через 2 года — Кизеветтер

Об этом заявил немецкий политик, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

Я вижу, что Путин очень хорошо понимает, какие усилия прилагают европейские страны, чтобы улучшить оборону в Европе на следующие три года. Думаю, что Россия начнет войну против стран НАТО в ближайшие два года. Россияне могут начать с Нарвы, Эстонии, обрезать линии связи. Затем они через Приднестровье нападут на Молдову, далее используют территорию между Калининградом и Беларусью. Таким образом, РФ покажет НАТО, что страны Альянса не могут защититься.

По его словам, война России против Украины — это война Китая, Северной Кореи против всего мира.

На мой взгляд, Путин усилит собственные усилия для начала полномасштабной войны против Европы. Потому что он видит наши слабости и не будет ждать, пока мы подготовимся к войне. Мы должны осознавать, что война может начаться в следующие два года. Украина — это был первый шаг. Нам не нужно позволить Путину добиться успеха в Украине. Я очень озабочен встречей в Вашингтоне сегодня, 18 августа, когда европейцы будут сидеть за столом, не имея никакого влияния на ситуацию.

