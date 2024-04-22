Німецький Knauf виходить з РФ після скандалу в окупованому Маріуполі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Німецький Knauf виходить з РФ після скандалу в окупованому Маріуполі

Knauf
Джерело:  DW

Німецький виробник будматеріалів Knauf повністю згортає свою діяльність в РФ після понад 30 років роботи на російському ринку. 

Чому Knauf виходить з РФ

Зазначається, що компанія так і не назвала конкретних причин виходу з Росії, заявивши, що це відбувається на тлі "поточних подій".

У заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включно з видобутком сировини, виробництвом і продажем, щоб зберегти робочі місця більш ніж 4000 співробітників. Однак процес передачі бізнесу ще має схвалити російський уряд.

Що відомо про скандал з Knauf

Німецький телеканал ARD провів розслідування, яке виявило, що німецькі компанії допомагають окупаційному режиму Росії у будівництві в окупованому Маріуполі.

Журналісти отримали свідчення й докази у вигляді фотографій та відео, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти у приазовському місті.

Зокрема, в їхньому розпорядженні опинилися фотографії будівельного майданчика з мішками Knauf, офіційний дилер якої публічно рекламує, що він побудував проєкт житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням Міністерства оборони Росії.

Knauf є лідером у виробництві гіпсу і вже давно має бізнес у Росії. Засновник компанії Ніколаус Кнауф понад два десятиліття був почесним консулом РФ.

Він зберіг цю посаду навіть після незаконної анексії Росією Криму, а в 2018 році все ще називав подальші санкції проти РФ "жахливими". За його словами, в Росії все ще працює 4 тисячі співробітників Knauf, а компанія генерує мільярдні прибутки.

Крім того, розслідувачі виявили на численних будівельних майданчиках бетонні блоки, загорнуті в зелену плівку, на якій є напис WKB Systems GmbH. Компанія, серед іншого, обладнує заводи з виробництва бетонних блоків.

Основним акціонером компанії є російський олігарх Віктор Бударін, який використовував свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі в Росії. Проти нього не запроваджені санкції.

Митні дані, з якими ознайомилися журналісти, показують, що WKB Systems протягом кількох років постачала цілі установки для заводів з виробництва газобетонних блоків одній з російських компаній Бударіна – очевидно, тій самій, чию продукцію РФ використовує в Маріуполі.

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