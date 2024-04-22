Немецкий Knauf выходит из РФ после скандала в оккупированном Мариуполе

Немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью сворачивает свою деятельность в РФ после более чем 30 лет работы на российском рынке.

Почему Knauf выходит из РФ

Отмечается, что компания так и не назвала конкретные причины выхода из России, заявив, что это происходит на фоне "текущих событий".

В заявлении компании отмечается, что она решила передать местному менеджменту весь бизнес, включая добычу сырья, производство и продажу, чтобы сохранить рабочие места более 4000 сотрудников. Однако процесс передачи бизнеса еще должен одобрить российское правительство.

Что известно о скандале с Knauf

Немецкий телеканал ARD провел расследование, обнаружившее, что немецкие компании помогают оккупационному режиму России в строительстве в оккупированном Мариуполе.

Журналисты получили доказательства и свидетельства в виде фотографий и видео, которые компании Knauf и WKB Systems строят объекты в приазовском городе.

В частности, в их распоряжении оказались фотографии строительной площадки с мешками Knauf, официальный дилер которой публично рекламирует, что построил проект жилого дома из своих строительных материалов по поручению Министерства обороны России.

Knauf является лидером по производству гипса и уже давно имеет бизнес в России. Основатель компании Николаус Кнауф более двух десятилетий был почётным консулом РФ.

Он сохранил этот пост даже после незаконной аннексии Россией Крыма, а в 2018 году все еще называл дальнейшие санкции против РФ "ужасающими". По его словам, в России все еще работает 4 тысячи сотрудников Knauf, а компания генерирует миллиардные доходы.

Кроме того, расследователи обнаружили на многочисленных строительных площадках бетонные блоки, завернутые в зеленую пленку, на которой есть надпись WKB Systems GmbH. Компания, в частности, оборудует заводы по производству бетонных блоков.

Основным акционером компании является российский олигарх Виктор Бударин, использовавший свою германскую компанию как поставщика для строительной отрасли в России. Против него не введены санкции.

Таможенные данные, с которыми ознакомились журналисты, показывают, что WKB Systems в течение нескольких лет снабжала целые установки для заводов по производству газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина – очевидно, той самой, чью продукцию РФ использует в Мариуполе.