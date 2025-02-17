У 2024 році військові витрати Росії сягнули 13,1 трлн руб (145,9 млрд дол), що перевищило сукупні оборонні бюджети всіх країн Європи. На перший погляд, це свідчить про суттєве посилення російських збройних сил., але є одне “але”.
Головні тези:
- Військові витрати Росії у 2024 році досягли рекордних значень, але не завжди відображають справжню ефективність збройних сил.
- Аналіз показав, що реальні обсяги випуску сучасної техніки танкобудівництва в Росії можуть бути нижчими, ніж здається.
- Низька автоматизація, високі витрати на ручний ремонт і недолуга оплата праці робітників призводять до обмеженого обсягу виробництва нових танків і бойової техніки.
Міф про російський танкобудівний бум: високі витрати та низька ефективність
Військові аналітики навели приклад з "Уралвагонзаводом" (УВЗ), головним виробником танків у РФ, який показує, що реальні обсяги випуску сучасної техніки можуть бути меншими, ніж здається.
Ручний ремонт потребує значно більше часу і трудових ресурсів, ніж конвеєрна збірка. Через мінімальну автоматизацію та низьку оплату праці робітників загальний обсяг робіт здається великим, але не дає адекватного приросту сучасної техніки.
Підсумкова кількість реально нових машин дуже скромна: замість тисяч танків, як це було за радянських часів, сучасний УВЗ в кращому разі може видати близько сотні нових Т-90М, кілька десятків бойових машин підтримки танків (БМПТ) і кількасот відремонтованих Т-72Б3.
Завод уже давно не працює за своїм первісним призначенням. Частина основного промислового обладнання була продана за кордон (зокрема до Індії), тож нинішнє "поновлення" виробничого циклу виглядає як великий ремонтний цех, що отримує прибуток із капітального відновлення старих радянських зразків
У підсумку, великі військові витрати Росії не обов’язково означають пропорційне підвищення ефективності збройних сил. Часто кошти витрачаються на підтримку відновлення старої техніки, а не на широке виробництво новітніх зразків.
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