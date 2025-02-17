Низька ефективність. Аналітики розкрили правду про танкобудівний бум у Росії

Військові аналітики навели приклад з "Уралвагонзаводом" (УВЗ), головним виробником танків у РФ, який показує, що реальні обсяги випуску сучасної техніки можуть бути меншими, ніж здається.

Ручний ремонт потребує значно більше часу і трудових ресурсів, ніж конвеєрна збірка. Через мінімальну автоматизацію та низьку оплату праці робітників загальний обсяг робіт здається великим, але не дає адекватного приросту сучасної техніки.

Підсумкова кількість реально нових машин дуже скромна: замість тисяч танків, як це було за радянських часів, сучасний УВЗ в кращому разі може видати близько сотні нових Т-90М, кілька десятків бойових машин підтримки танків (БМПТ) і кількасот відремонтованих Т-72Б3.