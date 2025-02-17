Низкая эффективность. Аналитики раскрыли правду о танкостроительном буме в России

Военные аналитики привели пример с "Уралвагонзаводом" (УВЗ), главным производителем танков в РФ, показывающим, что реальные объемы выпуска современной техники могут быть меньше, чем кажется.

Ручной ремонт требует гораздо больше времени и трудовых ресурсов, чем конвейерный сборник. Из-за минимальной автоматизации и низкой оплаты труда рабочих общий объем работ кажется большим, но не дает адекватного прироста современной техники.

Итоговое количество реально новых машин очень скромно: вместо тысяч танков, как это было в советское время, современный УВЗ в лучшем случае может выдать около сотни новых Т-90М, несколько десятков боевых машин поддержки танков (БМПТ) и несколько отремонтированных Т-72Б3.