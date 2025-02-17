В 2024 году военные расходы России достигли 13,1 трлн руб. (145,9 млрд долл.), что превысило совокупные оборонные бюджеты всех стран Европы. На первый взгляд это свидетельствует о существенном усилении российских вооруженных сил., но есть одно “но”.
Главные тезисы
- Высокие военные расходы России не всегда соответствуют эффективности вооруженных сил из-за недостаточной автоматизации и высоких затрат на ручной ремонт.
- Пример с Уралвагонзаводом показывает, что реальные объемы выпуска современной техники могут быть существенно ниже заявленных.
- Большая часть средств направляется на обновление старой техники, а не на массовое производство новых образцов, что снижает эффективность вооруженных сил.
Миф о российском танкостроительном буме: высокие затраты и низкая эффективность
Военные аналитики привели пример с "Уралвагонзаводом" (УВЗ), главным производителем танков в РФ, показывающим, что реальные объемы выпуска современной техники могут быть меньше, чем кажется.
Ручной ремонт требует гораздо больше времени и трудовых ресурсов, чем конвейерный сборник. Из-за минимальной автоматизации и низкой оплаты труда рабочих общий объем работ кажется большим, но не дает адекватного прироста современной техники.
Итоговое количество реально новых машин очень скромно: вместо тысяч танков, как это было в советское время, современный УВЗ в лучшем случае может выдать около сотни новых Т-90М, несколько десятков боевых машин поддержки танков (БМПТ) и несколько отремонтированных Т-72Б3.
Завод уже давно не работает по своему первоначальному назначению. Часть основного промышленного оборудования была продана за границу (в частности в Индию), поэтому нынешнее "обновление" производственного цикла выглядит как крупный ремонтный цех, получающий прибыль от капитального восстановления старых советских образцов.
В итоге большие военные расходы России не обязательно означают пропорциональное повышение эффективности вооруженных сил. Часто средства тратятся на поддержку обновления старой техники, а не на широкое производство новейших образцов.
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