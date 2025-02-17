Низкая эффективность. Аналитики раскрыли правду о танкостроительном буме в России
Категория
Мир
Дата публикации

Низкая эффективность. Аналитики раскрыли правду о танкостроительном буме в России

танки
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Источник:  online.ua

В 2024 году военные расходы России достигли 13,1 трлн руб. (145,9 млрд долл.), что превысило совокупные оборонные бюджеты всех стран Европы. На первый взгляд это свидетельствует о существенном усилении российских вооруженных сил., но есть одно “но”.

Главные тезисы

  • Высокие военные расходы России не всегда соответствуют эффективности вооруженных сил из-за недостаточной автоматизации и высоких затрат на ручной ремонт.
  • Пример с Уралвагонзаводом показывает, что реальные объемы выпуска современной техники могут быть существенно ниже заявленных.
  • Большая часть средств направляется на обновление старой техники, а не на массовое производство новых образцов, что снижает эффективность вооруженных сил.

Миф о российском танкостроительном буме: высокие затраты и низкая эффективность

Военные аналитики привели пример с "Уралвагонзаводом" (УВЗ), главным производителем танков в РФ, показывающим, что реальные объемы выпуска современной техники могут быть меньше, чем кажется.

  1. Ручной ремонт требует гораздо больше времени и трудовых ресурсов, чем конвейерный сборник. Из-за минимальной автоматизации и низкой оплаты труда рабочих общий объем работ кажется большим, но не дает адекватного прироста современной техники.

  2. Итоговое количество реально новых машин очень скромно: вместо тысяч танков, как это было в советское время, современный УВЗ в лучшем случае может выдать около сотни новых Т-90М, несколько десятков боевых машин поддержки танков (БМПТ) и несколько отремонтированных Т-72Б3.

  3. Завод уже давно не работает по своему первоначальному назначению. Часть основного промышленного оборудования была продана за границу (в частности в Индию), поэтому нынешнее "обновление" производственного цикла выглядит как крупный ремонтный цех, получающий прибыль от капитального восстановления старых советских образцов.

В итоге большие военные расходы России не обязательно означают пропорциональное повышение эффективности вооруженных сил. Часто средства тратятся на поддержку обновления старой техники, а не на широкое производство новейших образцов.

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