Низка компаній призупиняє постачання нафти через Ормузьку протоку

Деякі нафтові компанії та трейдери призупиняють поставки нафти через Ормузьку протоку на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану та дій Тегерана у відповідь.
Головні тези:
- Деякі нафтові компанії та трейдери призупиняють поставки нафти через Ормузьку протоку через геополітичні конфлікти в регіоні.
- Ормузька протока є критично важливим шляхом для транспортування п'ятої частини світового споживання нафти.
Напруженість в Ормузькій протоці: що відомо
Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
Наші судна залишатимуться на місці кілька днів, — сказав виданню менеджер великого нафтотрейдера.
Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном, через неї проходить майже п'ята частина світового споживання нафти.
У зв'язку з погрозами єменських хуситів поновити атаки на судноплавні маршрути у Червоному морі у місії заявили про готовність допомогти захистити життя людей.
Також Іран пообіцяв блокування Ормузької протоки.
До речі, через цю протоку проходить перевезення приблизно третини світового зрідженого природного газу та майже чверті всієї нафти, яку споживає світ. У найвужчому місці її ширина — лише близько 40 км.
