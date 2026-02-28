Низка компаній призупиняє постачання нафти через Ормузьку протоку

Деякі нафтові компанії та трейдери призупиняють поставки нафти через Ормузьку протоку на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану та дій Тегерана у відповідь.

Напруженість в Ормузькій протоці: що відомо

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Наші судна залишатимуться на місці кілька днів, — сказав виданню менеджер великого нафтотрейдера.

Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном, через неї проходить майже п'ята частина світового споживання нафти.

Морська місія ЄС Eunavfor Aspides заявила, що не можна виключати нападів на судна після ударів по Ірану. Поширити

У зв'язку з погрозами єменських хуситів поновити атаки на судноплавні маршрути у Червоному морі у місії заявили про готовність допомогти захистити життя людей.

Також Іран пообіцяв блокування Ормузької протоки.

До речі, через цю протоку проходить перевезення приблизно третини світового зрідженого природного газу та майже чверті всієї нафти, яку споживає світ. У найвужчому місці її ширина — лише близько 40 км.