Ряд компаний приостанавливает поставки нефти через Ормузский пролив
Категория
Экономика
Дата публикации

Ряд компаний приостанавливает поставки нефти через Ормузский пролив

пролив
Читати українською
Источник:  Reuters

Некоторые нефтяные компании и трейдеры приостанавливают поставки нефти через Ормузский пролив на фоне ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана.

Главные тезисы

  • Поставки нефти через Ормузский пролив приостановлены из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана.
  • Ормузский пролив является ключевым путем для транспортировки нефти, и его блокировка может серьезно нарушить мировое снабжение энергоносителями.

Напряженность в Ормузском проливе: что известно

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Наши суда будут оставаться на месте несколько дней, сказал изданию менеджер крупного нефтетрейдера.

Ормузский пролив расположен между Оманом и Ираном, через него проходит почти пятая часть мирового потребления нефти.

Морская миссия ЕС Eunavfor Aspides заявила, что нельзя исключать нападения на суда после ударов по Ирану.

В связи с угрозами йеменских хуситов возобновить атаки на судоходные маршруты в Красном море в миссии заявили о готовности помочь защитить жизнь людей.

Также Иран пообещал блокировку Ормузского пролива.

Кстати, через этот пролив проходит перевозка примерно трети мирового сжиженного природного газа и почти четверти всей потребляемой миром нефти. В самом узком месте ее ширина — всего около 40 км.

В случае перебоев мир может немедленно столкнуться с серьезными задержками снабжения нефтью.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль нанес "очень успешные" удары по лидерам Ирана
Израиль хочет уничтожить всех лидеров иранского режима
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон инициировал заседание Совбеза ООН на фоне военной операции против Ирана
Emmanuel Macron
Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?