Ряд компаний приостанавливает поставки нефти через Ормузский пролив

Некоторые нефтяные компании и трейдеры приостанавливают поставки нефти через Ормузский пролив на фоне ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана.

Напряженность в Ормузском проливе: что известно

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Наши суда будут оставаться на месте несколько дней, сказал изданию менеджер крупного нефтетрейдера.

Ормузский пролив расположен между Оманом и Ираном, через него проходит почти пятая часть мирового потребления нефти.

Морская миссия ЕС Eunavfor Aspides заявила, что нельзя исключать нападения на суда после ударов по Ирану. Поделиться

В связи с угрозами йеменских хуситов возобновить атаки на судоходные маршруты в Красном море в миссии заявили о готовности помочь защитить жизнь людей.

Также Иран пообещал блокировку Ормузского пролива.

Кстати, через этот пролив проходит перевозка примерно трети мирового сжиженного природного газа и почти четверти всей потребляемой миром нефти. В самом узком месте ее ширина — всего около 40 км.