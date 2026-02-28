Ряд компаний приостанавливает поставки нефти через Ормузский пролив

Некоторые нефтяные компании и трейдеры приостанавливают поставки нефти через Ормузский пролив на фоне ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана.
Главные тезисы
- Поставки нефти через Ормузский пролив приостановлены из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана.
- Ормузский пролив является ключевым путем для транспортировки нефти, и его блокировка может серьезно нарушить мировое снабжение энергоносителями.
Напряженность в Ормузском проливе: что известно
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Наши суда будут оставаться на месте несколько дней, сказал изданию менеджер крупного нефтетрейдера.
Ормузский пролив расположен между Оманом и Ираном, через него проходит почти пятая часть мирового потребления нефти.
В связи с угрозами йеменских хуситов возобновить атаки на судоходные маршруты в Красном море в миссии заявили о готовности помочь защитить жизнь людей.
Также Иран пообещал блокировку Ормузского пролива.
Кстати, через этот пролив проходит перевозка примерно трети мирового сжиженного природного газа и почти четверти всей потребляемой миром нефти. В самом узком месте ее ширина — всего около 40 км.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-