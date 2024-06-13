Низка країн ЄС виступила за обмеження пересування російських дипломатів

Міністри закордонних справ восьми країн Європейського союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільне пересування блоком та обмежити їх перебування в країнах, де вони акредитовані.
Головні тези:
- Заборона вільного пересування у країнах ЄС має на меті запобігання зловмисній діяльності власників російських дипломатичних та службових паспортів.
- Польща вже пропонує обмежити пересування співробітників посольства та консульств РФ через участь країни у гібридній війні.
- Заходи обмеження пересування дипломатів пов'язані з підозрами у причетності Росії до актів диверсій у Європейському союзі.
- Напружені відносини між Польщею та Росією складаються через війну РФ проти України, проте дипломатичні відносини зберігаються.
8 країн ЄС планують обмежити пересування дипломатів РФ
З відповідним листом вони звернулися до верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, повідомляє Reuters.
Лист підписали міністри Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.
Свою позицію європейські політики аргументують тим, що розвідка, пропаганда «або навіть підготовка диверсійних актів є основним навантаженням для великої кількості російських «дипломатів» в ЄС», навіть обмеживши пересування загроза залишається.
Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей лише на території держави їх акредитації, — заявили вони.
У Польщі пропонують обмежити пересування співробітників посольства і консульств РФ
Таке рішення ухвалене у зв’язку «з участю Росії у гібридній війні проти ЄС» й стосується співробітників посольства і консульств РФ у Польщі.
Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.
Посольство Росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу.
За словами Сікорського, заходи пов’язані з підозрами у причетності Росії до кількох актів диверсій і саботажу, що сталися в країні останнім часом.
Відносини між Польщею і Росією — надзвичайно напружені, насамперед у зв’язку з війною РФ проти України. Сторони, однак, зберігають дипломатичні відносини, і в Польщі, як і раніше, працює російський посол.
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