Низка країн ЄС виступила за обмеження пересування російських дипломатів

Міністри закордонних справ восьми країн Європейського союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільне пересування блоком та обмежити їх перебування в країнах, де вони акредитовані.

8 країн ЄС планують обмежити пересування дипломатів РФ

З відповідним листом вони звернулися до верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, повідомляє Reuters .

Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність, — йдеться в листі від 11 червня. Поширити

Лист підписали міністри Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

Свою позицію європейські політики аргументують тим, що розвідка, пропаганда «або навіть підготовка диверсійних актів є основним навантаженням для великої кількості російських «дипломатів» в ЄС», навіть обмеживши пересування загроза залишається.

Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей лише на території держави їх акредитації, — заявили вони.

У Польщі пропонують обмежити пересування співробітників посольства і консульств РФ

Таке рішення ухвалене у зв’язку «з участю Росії у гібридній війні проти ЄС» й стосується співробітників посольства і консульств РФ у Польщі.

Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Посольство Росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу.

Це будуть рішення як щодо самого посольства, так і щодо консульського персоналу посольства Росії в Польщі. Працівники дипломатичних установ зможуть переміщатися лише всередині регіонів, де базуються їхні місії. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

За словами Сікорського, заходи пов’язані з підозрами у причетності Росії до кількох актів диверсій і саботажу, що сталися в країні останнім часом.

Відносини між Польщею і Росією — надзвичайно напружені, насамперед у зв’язку з війною РФ проти України. Сторони, однак, зберігають дипломатичні відносини, і в Польщі, як і раніше, працює російський посол.