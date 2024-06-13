Низка країн ЄС виступила за обмеження пересування російських дипломатів
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Світ
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Низка країн ЄС виступила за обмеження пересування російських дипломатів

Росія
Джерело:  Reuters

Міністри закордонних справ восьми країн Європейського союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільне пересування блоком та обмежити їх перебування в країнах, де вони акредитовані.

Головні тези:

  • Заборона вільного пересування у країнах ЄС має на меті запобігання зловмисній діяльності власників російських дипломатичних та службових паспортів.
  • Польща вже пропонує обмежити пересування співробітників посольства та консульств РФ через участь країни у гібридній війні.
  • Заходи обмеження пересування дипломатів пов'язані з підозрами у причетності Росії до актів диверсій у Європейському союзі.
  • Напружені відносини між Польщею та Росією складаються через війну РФ проти України, проте дипломатичні відносини зберігаються.

8 країн ЄС планують обмежити пересування дипломатів РФ

З відповідним листом вони звернулися до верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, повідомляє Reuters.

Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність, — йдеться в листі від 11 червня.

Лист підписали міністри Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

Свою позицію європейські політики аргументують тим, що розвідка, пропаганда «або навіть підготовка диверсійних актів є основним навантаженням для великої кількості російських «дипломатів» в ЄС», навіть обмеживши пересування загроза залишається.

Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей лише на території держави їх акредитації, — заявили вони.

У Польщі пропонують обмежити пересування співробітників посольства і консульств РФ

Таке рішення ухвалене у зв’язку «з участю Росії у гібридній війні проти ЄС» й стосується співробітників посольства і консульств РФ у Польщі.

Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Посольство Росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу.

Це будуть рішення як щодо самого посольства, так і щодо консульського персоналу посольства Росії в Польщі. Працівники дипломатичних установ зможуть переміщатися лише всередині регіонів, де базуються їхні місії.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

За словами Сікорського, заходи пов’язані з підозрами у причетності Росії до кількох актів диверсій і саботажу, що сталися в країні останнім часом.

Відносини між Польщею і Росією — надзвичайно напружені, насамперед у зв’язку з війною РФ проти України. Сторони, однак, зберігають дипломатичні відносини, і в Польщі, як і раніше, працює російський посол.

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