Влада Польщі прийняла рішення обмежити вільне пересування дипломатів РФ територією країни.
Пересування обмежать для співробітників посольства і консульств РФ у Польщі
Таке рішення ухвалене у зв’язку «з участю Росії у гібридній війні проти ЄС» й стосується співробітників посольства і консульств РФ у Польщі.
Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.
Посольство Росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу.
За словами Сікорського, заходи пов’язані з підозрами у причетності Росії до кількох актів диверсій і саботажу, що сталися в країні останнім часом.
Відносини між Польщею і Росією — надзвичайно напружені, насамперед у зв’язку з війною РФ проти України. Сторони, однак, зберігають дипломатичні відносини, і в Польщі, як і раніше, працює російський посол.
Польща посилює безпеку головного хабу військової допомоги Україні через дії РФ
Влада Польщі посилює заходи безпеки навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні — аеропорта Жешув-Ясьонка.
Посилення безпеки навколо аеропорту є свідченням зростаючого занепокоєння щодо диверсійних операцій, підтримуваних Росією.
Він не уточнював, як саме посилюватимуть безпеку аеропорту. Водночас наголосив, що зараз Польща стикається з "безпрецедентним рівнем" іноземного втручання після того.
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