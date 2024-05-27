Пересування обмежать для співробітників посольства і консульств РФ у Польщі

Таке рішення ухвалене у зв’язку «з участю Росії у гібридній війні проти ЄС» й стосується співробітників посольства і консульств РФ у Польщі.

💬 Polska podjęła decyzję, w związku z udziałem Rosji w wojnie hybrydowej przeciwko UE, dotyczącą restrykcji na poruszanie się dyplomatów rosyjskich po naszym kraju - chodzi tutaj o ambasadę, jak i personel konsularny Federacji Rosyjskiej w Polsce.



| Min. @sikorskiradek pic.twitter.com/sfhgZBy4Mz — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) May 27, 2024

Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Посольство Росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу.

Це будуть рішення як щодо самого посольства, так і щодо консульського персоналу посольства Росії в Польщі. Працівники дипломатичних установ зможуть переміщатися лише всередині регіонів, де базуються їхні місії. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

За словами Сікорського, заходи пов’язані з підозрами у причетності Росії до кількох актів диверсій і саботажу, що сталися в країні останнім часом.

Відносини між Польщею і Росією — надзвичайно напружені, насамперед у зв’язку з війною РФ проти України. Сторони, однак, зберігають дипломатичні відносини, і в Польщі, як і раніше, працює російський посол.

Польща посилює безпеку головного хабу військової допомоги Україні через дії РФ

Влада Польщі посилює заходи безпеки навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні — аеропорта Жешув-Ясьонка.

Посилення безпеки навколо аеропорту є свідченням зростаючого занепокоєння щодо диверсійних операцій, підтримуваних Росією.

Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі. Нічого подібного раніше не було. Томаш Семоняк Міністр внутрішніх справ Польщі

Він не уточнював, як саме посилюватимуть безпеку аеропорту. Водночас наголосив, що зараз Польща стикається з "безпрецедентним рівнем" іноземного втручання після того.