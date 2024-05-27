Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов
Категория
Мир
Дата публикации

Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов

Россия и Польша
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Источник:  МИД Польши

Власти Польши приняли решение ограничить свободное передвижение дипломатов РФ по территории страны.

Передвижение ограничат для сотрудников посольства и консульств РФ в Польше.

Такое решение принято в связи с участием России в гибридной войне против ЕС и касается сотрудников посольства и консульств РФ в Польше.

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорски на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Посольство России в ближайшее время получит ноту на этот счет.

Это будут решения как по посольству, так и по консульскому персоналу посольства России в Польше. Работники дипломатических учреждений могут перемещаться только внутри регионов, где базируются их миссии.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

По словам Сикорского, меры связаны с подозрениями в причастности России к нескольким актам диверсий и саботажа, произошедшим в стране в последнее время.

Отношения между Польшей и Россией чрезвычайно напряжены, прежде всего в связи с войной РФ против Украины. Стороны, однако, сохраняют дипломатические отношения, и в Польше по-прежнему работает российский посол.

Польша усиливает безопасность главного хаба военной помощи Украине из-за действий РФ

Власти Польши ужесточают меры безопасности вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украины — аэропорта Жешув-Ясенка.

Усиление безопасности вокруг аэропорта является свидетельством растущего беспокойства по поводу диверсионных операций, поддерживаемых Россией.

Мы столкнулись с иностранным государством, ведущим враждебные и, выражаясь военным языком, динамичные действия на территории Польши. Ничего подобного раньше не было.

Томаш Семоняк

Томаш Семоняк

Министр внутренних дел Польши

Он не уточнял, как именно будут усиливать безопасность аэропорта. В то же время подчеркнул, что сейчас Польша сталкивается с "беспрецедентным уровнем" иностранного вмешательства после этого.

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