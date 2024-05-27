Передвижение ограничат для сотрудников посольства и консульств РФ в Польше.

Такое решение принято в связи с участием России в гибридной войне против ЕС и касается сотрудников посольства и консульств РФ в Польше.

💬 Polska podjęła decyzję, w związku z udziałem Rosji w wojnie hybrydowej przeciwko UE, dotyczącą restrykcji na poruszanie się dyplomatów rosyjskich po naszym kraju - chodzi tutaj o ambasadę, jak i personel konsularny Federacji Rosyjskiej w Polsce.



| Min. @sikorskiradek pic.twitter.com/sfhgZBy4Mz — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) May 27, 2024

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорски на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Посольство России в ближайшее время получит ноту на этот счет.

Это будут решения как по посольству, так и по консульскому персоналу посольства России в Польше. Работники дипломатических учреждений могут перемещаться только внутри регионов, где базируются их миссии. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

По словам Сикорского, меры связаны с подозрениями в причастности России к нескольким актам диверсий и саботажа, произошедшим в стране в последнее время.

Отношения между Польшей и Россией чрезвычайно напряжены, прежде всего в связи с войной РФ против Украины. Стороны, однако, сохраняют дипломатические отношения, и в Польше по-прежнему работает российский посол.

Польша усиливает безопасность главного хаба военной помощи Украине из-за действий РФ

Власти Польши ужесточают меры безопасности вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украины — аэропорта Жешув-Ясенка.

Усиление безопасности вокруг аэропорта является свидетельством растущего беспокойства по поводу диверсионных операций, поддерживаемых Россией.

Мы столкнулись с иностранным государством, ведущим враждебные и, выражаясь военным языком, динамичные действия на территории Польши. Ничего подобного раньше не было. Томаш Семоняк Министр внутренних дел Польши

Он не уточнял, как именно будут усиливать безопасность аэропорта. В то же время подчеркнул, что сейчас Польша сталкивается с "беспрецедентным уровнем" иностранного вмешательства после этого.