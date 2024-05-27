Власти Польши приняли решение ограничить свободное передвижение дипломатов РФ по территории страны.
Передвижение ограничат для сотрудников посольства и консульств РФ в Польше.
Такое решение принято в связи с участием России в гибридной войне против ЕС и касается сотрудников посольства и консульств РФ в Польше.
Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорски на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС.
Посольство России в ближайшее время получит ноту на этот счет.
По словам Сикорского, меры связаны с подозрениями в причастности России к нескольким актам диверсий и саботажа, произошедшим в стране в последнее время.
Отношения между Польшей и Россией чрезвычайно напряжены, прежде всего в связи с войной РФ против Украины. Стороны, однако, сохраняют дипломатические отношения, и в Польше по-прежнему работает российский посол.
Польша усиливает безопасность главного хаба военной помощи Украине из-за действий РФ
Власти Польши ужесточают меры безопасности вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украины — аэропорта Жешув-Ясенка.
Усиление безопасности вокруг аэропорта является свидетельством растущего беспокойства по поводу диверсионных операций, поддерживаемых Россией.
Он не уточнял, как именно будут усиливать безопасность аэропорта. В то же время подчеркнул, что сейчас Польша сталкивается с "беспрецедентным уровнем" иностранного вмешательства после этого.
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