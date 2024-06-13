Ряд стран ЕС выступил за ограничение передвижения российских дипломатов

Министры иностранных дел восьми стран Европейского союза призвали ЕС запретить российским дипломатам свободное передвижение по блоку и ограничить их пребывание в странах, где они аккредитованы.
Главные тезисы
- Запрет свободного передвижения в странах ЕС направлен на предотвращение злонамеренной деятельности владельцев российских дипломатических и служебных паспортов.
- Польша уже предлагает ограничить передвижение сотрудников посольства и консульств РФ из-за участия страны в гибридной войне.
- Меры ограничения передвижения дипломатов связаны с подозрениями в причастности России к актам диверсий в Европейском союзе.
- Напряженные отношения между Польшей и Россией складываются из-за войны РФ против Украины, однако дипломатические отношения сохраняются.
8 стран ЕС планируют ограничить передвижение дипломатов РФ
С соответствующим письмом они обратились к верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, сообщает Reuters .
Письмо подписали министры Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.
Свою позицию европейские политики аргументируют тем, что разведка, пропаганда или даже подготовка диверсионных актов является основной нагрузкой для большого количества российских дипломатов в ЕС, даже ограничив передвижение угроза остается.
"Мы считаем, что ЕС должен строго соблюдать принцип взаимности и ограничить передвижение сотрудников российских дипломатических представительств и членов их семей только на территории государства их аккредитации" , - заявили они.
В Польше предлагают ограничить передвижение сотрудников посольства и консульств РФ
Такое решение принято в связи с участием России в гибридной войне против ЕС и касается сотрудников посольства и консульств РФ в Польше.
Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорски на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС.
Посольство России в ближайшее время получит ноту на этот счет.
По словам Сикорского, меры связаны с подозрениями в причастности России к нескольким актам диверсий и саботажа, произошедшим в стране в последнее время.
Отношения между Польшей и Россией чрезвычайно напряжены, прежде всего в связи с войной РФ против Украины. Стороны, однако, сохраняют дипломатические отношения, и в Польше по-прежнему работает российский посол.
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