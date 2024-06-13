Ряд стран ЕС выступил за ограничение передвижения российских дипломатов

Министры иностранных дел восьми стран Европейского союза призвали ЕС запретить российским дипломатам свободное передвижение по блоку и ограничить их пребывание в странах, где они аккредитованы.

8 стран ЕС планируют ограничить передвижение дипломатов РФ

С соответствующим письмом они обратились к верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, сообщает Reuters .

Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном государстве пребывания, по всей Шенгенской зоне облегчает злонамеренную деятельность , говорится в письме от 11 июня. Поделиться

Письмо подписали министры Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.

Свою позицию европейские политики аргументируют тем, что разведка, пропаганда или даже подготовка диверсионных актов является основной нагрузкой для большого количества российских дипломатов в ЕС, даже ограничив передвижение угроза остается.

"Мы считаем, что ЕС должен строго соблюдать принцип взаимности и ограничить передвижение сотрудников российских дипломатических представительств и членов их семей только на территории государства их аккредитации" , - заявили они.

В Польше предлагают ограничить передвижение сотрудников посольства и консульств РФ

Такое решение принято в связи с участием России в гибридной войне против ЕС и касается сотрудников посольства и консульств РФ в Польше.

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорски на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Посольство России в ближайшее время получит ноту на этот счет.

Это будут решения как по посольству, так и по консульскому персоналу посольства России в Польше. Работники дипломатических учреждений могут перемещаться только внутри регионов, где базируются их миссии. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

По словам Сикорского, меры связаны с подозрениями в причастности России к нескольким актам диверсий и саботажа, произошедшим в стране в последнее время.

Отношения между Польшей и Россией чрезвычайно напряжены, прежде всего в связи с войной РФ против Украины. Стороны, однако, сохраняют дипломатические отношения, и в Польше по-прежнему работает российский посол.