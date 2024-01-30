Норвегія обмежить виплати та пільги біженцям з України

Уряд Норвегії оголосив про плани посилити правила для українських біженців, щоб знизити потік людей до країни. Зокрема, не прийматимуть у притулки українців з домашніми тваринами. А тим з біженців, хто захоче жити на зйомній квартирі, не виплачуватимуть грошову допомогу.

Норвегія зменшить виплати українським біженцям

Нові заходи щодо українських біженців у Норвегії мають урівняти допомогу із програмами підтримки українців в інших країнах на півночі Європи.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Велика кількість новоприбулих збільшує тиск на муніципалітети щодо здатності обслуговувати населення. Щоб продовжувати контрольовано приймати переселенців з України та надавати їм належні послуги у муніципалітетах, ми пропонуємо нові заходи щодо обмеження пільг та послуг, – заявила міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна. Поширити

Зазначається, що цієї зими уряд вже запровадив низку заходів для зменшення кількості прибуттів, але потік людей до Норвегії все ще високий. Тому уряд пропонує подальші обмежуючі заходи.

Ми повинні уникнути ситуації, коли тиск на муніципалітети стане настільки високим, що нам буде складно допомагати Україні, – каже міністр юстиції та з надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель. Поширити

Нові зміни, які пропонує уряд:

українці більше не отримуватимуть фінансову допомогу, якщо вирішать жити приватно, а не в притулку для біженців;

новоприбулі українці не матимуть можливості жити в притулках для біженців із домашніми тваринами, бо держава більше не покриватиме витрати на тварин;

вимога проживати у країні 5 років, щоб отримати право на безкоштовні стоматологічні послуги для осіб віком від 19 до 24 років, які перебувають під тимчасовим колективним захистом;

запровадження вимоги проживати країні упродовж 12 місяців, щоб отримати право на одноразову виплату при народженні дитини у 92 648 норвезьких крон (8200 євро);

вимога щодо тривалішого періоду проживання в Норвегії для отримання базових та додаткових пільг. На сьогоднішній день для отримання цих пільг немає вимог щодо тривалості проживання;

скоротити виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей приблизно на 6 000 норвезьких крон (530 євро) на місяць.

Зміни, що стосуються часу проживання, стоматологічних послуг та інтродукційних виплат, відправлені на слухання.

На початку зими у Норвегії уряд уже впроваджував зміни для перебування українців:

обмежена можливість подорожувати між Україною та Норвегією;

українцям, які їдуть до інших місць, окрім національного центру реєстрації в муніципалітеті Роде, житло чи транспорт більше не будуть пропонувати;

пропозицію скасувати виплати державної допомоги на дітей віком до 18 років за перерахунком передана на слухання з кінцевим терміном для слухань 6 лютого;

людей активно інформують про те, що для отримання низки пільг через фонд соціального захисту населення існують вимоги щодо терміну проживання в Норвегії.

Також влада посилить ознайомлювальну програму і поставить конкретні вимоги щодо її спрямованості.

Більше біженців мають швидше вийти на роботу, і ми очікуємо, що українці швидко вивчать мову та зможуть себе забезпечувати. Водночас ми будемо пропонувати заходи, орієнтовані на отримання роботи. У багатьох місцях є велика потреба в робочій силі. Українські біженці мають стати ресурсом. Ми знаємо, що українці хочуть працювати та забезпечувати себе, і що вони готові до роботи не лише за своєю кваліфікацією, – зазначила міністр праці. Поширити

Серед майбутніх змін:

мінімальні вимоги до елементів ознайомлювальної програми, орієнтованих на роботу, будуть визначені та посилені з 4 місяця програми. Не менше 15 годин на тиждень необхідно витрачати на діяльність, орієнтовану на роботу.

мінімальна вимога може бути виконана через практику на робочому місці, роботу на неповний робочий день, короткі професійні або галузеві курси, заходи на ринку праці.

муніципалітети зможуть відхиляти заяви на участь у програмі тим, хто вже має роботу або отримали пропозицію роботи.

ЄС готовий продовжити захист для біженців з України у 2025 році

26 січня стало відомо, що у ЄС готові за потреби продовжити тимчасовий захист для біженців з України після березня 2025 року. Спільне рішення ухвалять після додаткових консультацій.

Про це повідомила державна секретарка з питань притулку і міграції Бельгії Ніколь де Мур після неформальної зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС у Брюсселі.

За її словами, "ЄС повинен розрахувати різні сценарії" до березня 2025 року. Посадовиця зазначила, що у ЄС вважають за можливе продовжити статус тимчасового захисту попри те, що його вже продовжували двічі.

Ніколь де Мур додала, що європейські міністри на неформальному засіданні Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ підтвердили солідарність та свої зобов'язання перед Україною. Вони погодилися, що "потрібно гармонізувати законодавство" в цій сфері, адже мати 27 різних правових підходів щодо українських біженців було б "контрпродуктивно".