Норвегия ограничит выплаты и льготы беженцам из Украины

Правительство Норвегии объявило о планах ужесточить правила для украинских беженцев, чтобы снизить поток людей в страну. В частности, не будут принимать в приюты украинцев с домашними животными. А тем из беженцев, кто захочет жить на съемной квартире, не будут выплачивать пособие.

Норвегия уменьшит выплаты украинским беженцам

Новые мероприятия по украинским беженцам в Норвегии должны уравнять помощь с программами поддержки украинцев в других странах на севере Европы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Большое количество вновь прибывающих увеличивает давление на муниципалитеты по способности обслуживать население. Чтобы продолжать контролировать прием переселенцев из Украины и предоставлять им надлежащие услуги в муниципалитетах, мы предлагаем новые меры по ограничению льгот и услуг, – заявила министр труда и социальной политики Тонье Бренна. Поделиться

Отмечается, что этой зимой правительство уже ввело ряд мер по уменьшению количества прибытий, но поток людей в Норвегию все еще высок. Потому правительство предлагает дальнейшие ограничительные меры.

Мы должны избежать ситуации, когда давление на муниципалитеты станет настолько высоким, что нам будет сложно помогать Украине, – говорит министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель. Поделиться

Новые изменения, предлагаемые правительством:

украинцы больше не будут получать финансовую помощь, если решат жить приватно, а не в приюте для беженцев;

новоприбывшие украинцы не смогут жить в приютах для беженцев с домашними животными, потому что государство больше не будет покрывать расходы на животных;

требование проживать в стране 5 лет, чтобы получить право на бесплатные стоматологические услуги для лиц от 19 до 24 лет, находящихся под временной коллективной защитой;

введение требования проживать стране в течение 12 месяцев, чтобы получить право на единовременную выплату при рождении ребенка в 92 648 норвежских крон (8200 евро);

требование относительно более длительного проживания в Норвегии для получения базовых и дополнительных льгот. На сегодняшний день для получения этих льгот нет требований по продолжительности проживания;

сократить выплаты во время ознакомительной программы для пар без детей примерно на 6000 норвежских крон (530 евро) в месяц.

Изменения, касающиеся времени проживания, стоматологических услуг и интродукционных выплат отправлены на слушание.

В начале зимы в Норвегии правительство уже внедряло изменения для пребывания украинцев:

ограниченная возможность путешествовать между Украиной и Норвегией;

украинцам, которые едут в другие места, кроме национального центра регистрации в муниципалитете Роде, жилье или транспорт больше не будут предлагать;

предложение отменить выплаты государственной помощи на детей в возрасте до 18 лет по перерасчету передано на слушание с конечным сроком для слушаний 6 февраля;

люди активно информируют о том, что для получения ряда льгот через фонд социальной защиты населения существуют требования по сроку проживания в Норвегии.

Также власти усилит ознакомительную программу и выставят конкретные требования по ее направленности.

Больше беженцев должны быстрее выйти на работу, и мы ожидаем, что украинцы быстро учат язык и смогут себя обеспечивать. В то же время, мы будем предлагать мероприятия, ориентированные на получение работы. Во многих местах есть большая потребность в рабочей силе. Украинские беженцы должны стать ресурсом. Мы знаем, что украинцы хотят работать и обеспечивать себя и что они готовы к работе не только по своей квалификации, – отметила министр труда. Поделиться

Среди грядущих изменений:

минимальные требования к элементам ознакомительной программы, ориентированных на работу, будут определены и усилены с 4 месяца программы. Не менее 15 часов в неделю необходимо тратить на деятельность, ориентированную на работу.

минимальное требование может быть выполнено через практику на рабочем месте, работу на неполный рабочий день, короткие профессиональные или отраслевые курсы, мероприятия на рынке труда.

муниципалитеты смогут отклонять заявления на участие в программе тем, кто уже имеет работу или получил предложение работы.

ЕС готов продлить защиту для беженцев из Украины в 2025 году

26 января стало известно, что в ЕС готовы при необходимости продлить временную защиту для беженцев из Украины после марта 2025 года. Совместное решение будет принято после дополнительных консультаций.

Об этом сообщила государственный секретарь по приюту и миграции Бельгии Николь де Мур после неформальной встречи министров юстиции и внутренних дел стран ЕС в Брюсселе.

По ее словам, "ЕС должен рассчитать разные сценарии" до марта 2025 года. Чиновница отметила, что в ЕС считают возможным продлить статус временной защиты, несмотря на то, что его уже продолжали дважды.

Николь де Мур добавила, что европейские министры на неформальном заседании Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам подтвердили солидарность и свои обязательства перед Украиной. Они согласились, что "нужно гармонизировать законодательство" в этой сфере, ведь иметь 27 разных правовых подходов в отношении украинских беженцев было бы "контрпродуктивно".