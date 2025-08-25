Норвегія планує надати Україні 8,5 млрд дол допомоги у 2026 році
Норвегія планує надати Україні 8,5 млрд дол допомоги у 2026 році

Норвегія
Джерело:  Укрінформ

Норвегія планує і наступного року зберегти високий рівень підтримки України, виділивши на це близько 8,5 млрд дол.

  • Норвегія планує надати Україні 8,5 млрд дол допомоги у 2026 році, підтвердивши високий рівень підтримки країни.
  • Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере узгодив співфінансування систем оборони для України разом із Німеччиною, включно з системами Patriot та допомогою в протидії атакам дронів і ракет.

Україна отримає від Норвегії нову допомогу

Про це заявив Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

Сьогодні я оголосив, що високий рівень підтримки Норвегією України у 2025 році буде продовжено і в 2026 році. Це означає у перерахунку суму 8,5 млрд дол у 2026 році, яку я запропоную парламенту.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Прем’єр-міністр Норвегії

Він додав, що норвезький парламент раніше одностайно підтримував програму Нансена (державна ініціатива, яка присвячена підтримці біженців і мігрантів, а також їхній інтеграції в норвезьке суспільство — ред.), і висловив упевненість, що Норвегія зможе підтримувати її на високому рівні.

Стере також зазначив, що Норвегія вважає ключовою гарантією безпеки України зміцнення її обороноздатності та діє за принципом реагування на потреби України.

У цьому контексті він нагадав, що Норвегія разом з Німеччиною співфінансує дві системи Patriot включно з ракетами до них, допомагає протидіяти атакам дронів і ракет та інвестує в українську промисловість для ефективного виробництва військового обладнання.

