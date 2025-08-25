Норвегия планирует предоставить Украине 8,5 млрд долл помощи в 2026 году

Норвегия планирует и в следующем году сохранить высокий уровень поддержки Украины, выделив около 8,5 млрд дол.

Украина получит от Норвегии новую помощь

Об этом заявил Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Сегодня я объявил, что высокий уровень поддержки Норвегией Украины в 2025 году будет продолжен и в 2026 году. Это означает в пересчете сумму 8,5 млрд долл. в 2026 году, которую я предложу парламенту. Йонас Гар Стере Премьер-министр Норвегии

Он добавил, что норвежский парламент ранее единогласно поддерживал программу Нансена (государственная инициатива, посвященная поддержке беженцев и мигрантов, а также их интеграции в норвежское общество — ред.) и выразил уверенность, что Норвегия сможет поддерживать ее на высоком уровне.

Он также отметил, что Норвегия считает ключевой гарантией безопасности Украины укрепления ее обороноспособности и действует по принципу реагирования на потребности Украины.

В этом контексте он напомнил, что Норвегия вместе с Германией софинансирует две системы Patriot, включая ракеты к ним, помогает противодействовать атакам дронов и ракет и инвестирует в украинскую промышленность для эффективного производства военного оборудования.