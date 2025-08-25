Норвегия планирует предоставить Украине 8,5 млрд долл помощи в 2026 году

Норвегия планирует и в следующем году сохранить высокий уровень поддержки Украины, выделив около 8,5 млрд дол.
Главные тезисы
- Норвегия обещает выделить Украине 8,5 млрд долларов помощи в 2026 году, подтверждая высокий уровень поддержки.
- Премьер-министр Норвегии согласовал софинансирование систем обороны для Украины, включая системы Patriot и помощь в противодействии атакам дронов и ракет.
- Поддержка Норвегии включает программу Нансена, ориентированную на помощь беженцам и мигрантам, и укрепление обороноспособности Украины.
Украина получит от Норвегии новую помощь
Об этом заявил Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
Он добавил, что норвежский парламент ранее единогласно поддерживал программу Нансена (государственная инициатива, посвященная поддержке беженцев и мигрантов, а также их интеграции в норвежское общество — ред.) и выразил уверенность, что Норвегия сможет поддерживать ее на высоком уровне.
Он также отметил, что Норвегия считает ключевой гарантией безопасности Украины укрепления ее обороноспособности и действует по принципу реагирования на потребности Украины.
В этом контексте он напомнил, что Норвегия вместе с Германией софинансирует две системы Patriot, включая ракеты к ним, помогает противодействовать атакам дронов и ракет и инвестирует в украинскую промышленность для эффективного производства военного оборудования.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-