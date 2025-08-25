Норвегия планирует предоставить Украине 8,5 млрд долл помощи в 2026 году
Категория
Экономика
Дата публикации

Норвегия планирует предоставить Украине 8,5 млрд долл помощи в 2026 году

Норвегия
Читати українською
Источник:  Укринформ

Норвегия планирует и в следующем году сохранить высокий уровень поддержки Украины, выделив около 8,5 млрд дол.

Главные тезисы

  • Норвегия обещает выделить Украине 8,5 млрд долларов помощи в 2026 году, подтверждая высокий уровень поддержки.
  • Премьер-министр Норвегии согласовал софинансирование систем обороны для Украины, включая системы Patriot и помощь в противодействии атакам дронов и ракет.
  • Поддержка Норвегии включает программу Нансена, ориентированную на помощь беженцам и мигрантам, и укрепление обороноспособности Украины.

Украина получит от Норвегии новую помощь

Об этом заявил Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Сегодня я объявил, что высокий уровень поддержки Норвегией Украины в 2025 году будет продолжен и в 2026 году. Это означает в пересчете сумму 8,5 млрд долл. в 2026 году, которую я предложу парламенту.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Премьер-министр Норвегии

Он добавил, что норвежский парламент ранее единогласно поддерживал программу Нансена (государственная инициатива, посвященная поддержке беженцев и мигрантов, а также их интеграции в норвежское общество — ред.) и выразил уверенность, что Норвегия сможет поддерживать ее на высоком уровне.

Он также отметил, что Норвегия считает ключевой гарантией безопасности Украины укрепления ее обороноспособности и действует по принципу реагирования на потребности Украины.

В этом контексте он напомнил, что Норвегия вместе с Германией софинансирует две системы Patriot, включая ракеты к ним, помогает противодействовать атакам дронов и ракет и инвестирует в украинскую промышленность для эффективного производства военного оборудования.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия поддержала 17-й пакет санкций ЕС против России
Правительство Норвегии
Норвегия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Альтернатива Starlink. Украина, Великобритания и Норвегия могут присоединиться к IRIS²
IRIS²
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция, Норвегия и Дания анонсировали масштабную военную помощь для Украины
Украина получит масштабную военную помощь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?