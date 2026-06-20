Норвегія запроваджує обмеження на використання генеративного ШІ у школах

Уряд Норвегії запроваджує обмеження на використання генеративного штучного інтелекту в школах, які набудуть чинності з початком нового навчального року наприкінці серпня.

Норвегія забороняє ШІ у школах

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере.

За його словами, Норвегія запроваджує практично повну заборону на використання інструментів ШІ учнями початкової школи, а також обмежує їх використання в освіті дітей старшого віку, щоб запобігти негативному впливу на навчання.

Стере зазначив, що надмірне використання штучного інтелекту може призвести до того, що діти пропускатимуть важливі етапи навчання та не розвиватимуть ключові навички самостійно.

Найважливіше в школі — це те, щоб наші діти навчилися читати, писати та розв’язувати математичні задачі. Поширити

В уряді заявили, що учні з першого по сьомий клас віком від 6 до 13 років не повинні використовувати штучний інтелект, тоді як учні середньої школи віком від 14 до 16 років можуть обережно застосовувати інструменти під наглядом вчителів.

У старших класах середньої освіти, учні віком від 17 до 19 років, повинні навчитися правильно використовувати штучний інтелект, щоб бути готовими до подальшої освіти та роботи.

Зіткнувшись із значним зниженням балів тестів з освіти, уряд у 2024 році заборонив смартфони в школах і повернув вчителям більше повноважень для забезпечення дисципліни в класі.

Норвегія почала впроваджувати комп’ютери в класах у 1990-х роках, а планшети — після появи iPad з 2010 року, що зменшило залежність від книг та письма.

Але зараз уряд також заявив, що запропонує законодавство для фінансування використання більшої кількості книг у класах, що змінить тенденцію у використанні планшетів.

Норвезький уряд у квітні також оголосив про плани заборонити дітям користуватися соціальними мережами до досягнення 16 років, наслідуючи тенденцію, започатковану Австралією та деякими іншими країнами, щодо зменшення використання електронних пристроїв молоддю. Поширити

Зіткнувшись із значним зниженням балів тестів з освіти, уряд у 2024 році заборонив смартфони в школах і повернув вчителям більше повноважень для забезпечення дисципліни в класі.