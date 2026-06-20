Норвегия вводит ограничения на использование генеративного ИИ в школах

Правительство Норвегии вводит ограничения на использование генеративного искусственного интеллекта в школах, которые вступят в силу с началом нового учебного года в конце августа.
Главные тезисы
- Правительство Норвегии вводит ограничения на использование генеративного искусственного интеллекта в школах.
- Ограничения направлены на развитие ключевых навыков самостоятельного обучения учащихся.
Норвегия запрещает ИИ в школах
Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.
По его словам, Норвегия вводит практически полный запрет на использование инструментов ИИ учениками начальной школы, а также ограничивает их использование в образовании детей старшего возраста, чтобы предотвратить негативное влияние на обучение.
Он отметил, что чрезмерное использование искусственного интеллекта может привести к тому, что дети будут пропускать важные этапы обучения и не будут развивать ключевые навыки самостоятельно.
В правительстве заявили, что учащиеся с первого по седьмой класс в возрасте от 6 до 13 лет не должны использовать искусственный интеллект, тогда как учащиеся средней школы в возрасте от 14 до 16 лет могут осторожно применять инструменты под наблюдением учителей.
В старших классах среднего образования, учащиеся от 17 до 19 лет, должны научиться правильно использовать искусственный интеллект, чтобы быть готовыми к дальнейшему образованию и работе.
Столкнувшись со значительным снижением баллов тестов по образованию, правительство в 2024 году запретило смартфоны в школах и вернуло учителям больше полномочий для обеспечения дисциплины в классе.
Норвегия начала внедрять компьютеры в классах в 1990-х годах, а планшеты после появления iPad с 2010 года, что уменьшило зависимость от книг и письма.
Но сейчас правительство также заявило, что предложит законодательство для финансирования использования большего количества книг в классах, что изменит тенденцию использования планшетов.
Столкнувшись со значительным снижением баллов тестов по образованию, правительство в 2024 году запретило смартфоны в школах и вернуло учителям больше полномочий для обеспечения дисциплины в классе.
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