Норвегия вводит ограничения на использование генеративного ИИ в школах
Категория
Мир
Дата публикации

Норвегия вводит ограничения на использование генеративного ИИ в школах

Норвегия
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Источник:  Reuters

Правительство Норвегии вводит ограничения на использование генеративного искусственного интеллекта в школах, которые вступят в силу с началом нового учебного года в конце августа.

Главные тезисы

  • Правительство Норвегии вводит ограничения на использование генеративного искусственного интеллекта в школах.
  • Ограничения направлены на развитие ключевых навыков самостоятельного обучения учащихся.

Норвегия запрещает ИИ в школах

Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

По его словам, Норвегия вводит практически полный запрет на использование инструментов ИИ учениками начальной школы, а также ограничивает их использование в образовании детей старшего возраста, чтобы предотвратить негативное влияние на обучение.

Он отметил, что чрезмерное использование искусственного интеллекта может привести к тому, что дети будут пропускать важные этапы обучения и не будут развивать ключевые навыки самостоятельно.

Самое важное в школе это то, чтобы наши дети научились читать, писать и решать математические задачи.

В правительстве заявили, что учащиеся с первого по седьмой класс в возрасте от 6 до 13 лет не должны использовать искусственный интеллект, тогда как учащиеся средней школы в возрасте от 14 до 16 лет могут осторожно применять инструменты под наблюдением учителей.

В старших классах среднего образования, учащиеся от 17 до 19 лет, должны научиться правильно использовать искусственный интеллект, чтобы быть готовыми к дальнейшему образованию и работе.

Столкнувшись со значительным снижением баллов тестов по образованию, правительство в 2024 году запретило смартфоны в школах и вернуло учителям больше полномочий для обеспечения дисциплины в классе.

Норвегия начала внедрять компьютеры в классах в 1990-х годах, а планшеты после появления iPad с 2010 года, что уменьшило зависимость от книг и письма.

Но сейчас правительство также заявило, что предложит законодательство для финансирования использования большего количества книг в классах, что изменит тенденцию использования планшетов.

Норвежское правительство в апреле также объявило о планах запретить детям пользоваться социальными сетями до достижения 16 лет, следуя тенденции, начатой Австралией и некоторыми другими странами, по уменьшению использования электронных устройств молодежью.

Столкнувшись со значительным снижением баллов тестов по образованию, правительство в 2024 году запретило смартфоны в школах и вернуло учителям больше полномочий для обеспечения дисциплины в классе.

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