Украина и Норвегия будут совместно производить артснаряды

Украина и Норвегия договорились о совместном производстве 155-мм дальнобойных артиллерийских снарядов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
- Договоренность между Украиной и Норвегией о совместном производстве артснарядов подчеркивает важность обеспечения украинских воинских частей современным вооружением.
- Производство дальнобойных снарядов является критическим для эффективной работы украинской артиллерии на фронте.
По словам Зеленского, «сейчас у нас есть новая и очень сильная договоренность с Норвегией: начнем совместное производство длинного 155-го — именно таких снарядов, которые нам нужны».
Зеленский поблагодарил Норвегию за столь необходимый шаг.
