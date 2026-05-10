Украина и Норвегия будут совместно производить артснаряды
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Норвегия будут совместно производить артснаряды

Офис Президента Украины
снаряды
Читати українською

Украина и Норвегия договорились о совместном производстве 155-мм дальнобойных артиллерийских снарядов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Главные тезисы

  • Договоренность между Украиной и Норвегией о совместном производстве артснарядов подчеркивает важность обеспечения украинских воинских частей современным вооружением.
  • Производство дальнобойных снарядов является критическим для эффективной работы украинской артиллерии на фронте.

Украина и Норвегия договорились о совместном производстве артснарядов

Наши воины на фронте фактически во всех боевых бригадах говорят о длинном калибре артиллерии — дальнобойных артиллерийских снарядах. Кол-зоны увеличиваются, использование дронов всех типов — приоритет. Но сами воины говорят: артиллерия нужна. И именно дальнобойная артиллерия.

По словам Зеленского, «сейчас у нас есть новая и очень сильная договоренность с Норвегией: начнем совместное производство длинного 155-го — именно таких снарядов, которые нам нужны».

Зеленский поблагодарил Норвегию за столь необходимый шаг.

Украине нужна поддержка каждый день. ПВО — что бы ни происходило, мы готовимся к защите. Наши воины обеспечиваем всем необходимым.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия не будет предоставлять коллективную защиту украинцам призывного возраста
Правительство Норвегии
Норвегия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Исландия и Норвегия стремятся присоединиться к ЕС — как это повлияет на вступление Украины
ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Норвегия создают первое совместное производство дронов для ВСУ
Министерство обороны Украины
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?