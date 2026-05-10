Україна та Норвегія спільно вироблятимуть артснаряди

Україна і Норвегія домовились про спільне виробництво 155-мм далекобійних артилерійських снарядів. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах говорять про довгий калібр артилерії — далекобійні артилерійські снаряди. Кіл-зони збільшуються, використання дронів усіх типів — пріоритет. Але самі воїни кажуть: артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія. Поширити

За словами Зеленського, «зараз у нас є нова та дуже сильна домовленість з Норвегією: розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го — саме таких снарядів, які нам потрібні».

Зеленський подякував Норвегії за такий необхідний крок.