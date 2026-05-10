Україна та Норвегія спільно вироблятимуть артснаряди

Україна і Норвегія домовились про спільне виробництво 155-мм далекобійних артилерійських снарядів. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
Головні тези:
- Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів.
- Виробництво артснарядів є важливим кроком для українських військ на фронті.
- Згідно з угодою, будуть вироблятися довгі 155-мм снаряди, які є необхідними для української артилерії.
За словами Зеленського, «зараз у нас є нова та дуже сильна домовленість з Норвегією: розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го — саме таких снарядів, які нам потрібні».
Зеленський подякував Норвегії за такий необхідний крок.
