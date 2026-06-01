Норвегия пересматривает свои отношения с ЕС через "сумасшедший мир Трампа"
Источник:  The Financial Times

«Безумный мир», сформированный президентом США Дональдом Трампом и Китаем, заставляет Норвегию пересмотреть свои отношения с ЕС.

Главные тезисы

  • Норвегия рассматривает углубление сотрудничества с ЕС из-за сложившейся геополитической обстановки, вызванной действиями Трампа и противостоянием с Китаем.
  • Страна, являющаяся крупным производителем нефти и газа, обеспокоена ухудшением торговли и безопасности, что способствует пересмотру отношений с ЕС.

Норвегия задумалась над вступлением в ЕС

Об этом сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Норвегия, ведущий производитель нефти и газа в Европе, является частью единого рынка ЕС, но остается вне блока. Норвежцы дважды выступали против членства из-за опасений, что их рыбная промышленность окажется в невыгодном положении, если ею будет управлять Брюссель. Рыбная продукция является крупнейшим экспортным сектором Норвегии после ископаемого топлива.

Мы сказали «нет» (на референдуме — ред.) в 1972 году из-за рыбы, и снова в 1994 году это было преимущественно из-за рыбы. Рыба и сельское хозяйство, — отметил Эйде.

Он признал, что «благополучный мир», существовавший во время проведения референдумов по вступлению, сменился «безумным миром», что заставило Осло пересмотреть свои отношения с блоком.

Этот «сумасшедший мир», с учетом происходящего между Китаем и США, заставляет ЕС использовать инструменты из арсенала, который раньше не был столь активен, — сказал он, имея в виду торговую политику и таможенный союз. — Именно инструменты, к которым мы решили не присоединяться.

Тарифные войны США осветили неудобное положение Норвегии, поскольку страна является частью единого рынка, но не имеет права голоса в торговых переговорах с Вашингтоном, ведущимися Европейской комиссией.

Норвегия является членом НАТО, но стремление Трампа установить контроль над Гренландией — полуавтономной территорией Дании, также членом НАТО — вызвало в Осло опасения относительно гарантий безопасности со стороны США, лежавших в основе обороны континента со времен Второй мировой войны. Норвегия также озабочена будущим острова Шпицберген, на который претендует Россия.

Рост внимания ЕС к вопросам обороны и безопасности после полномасштабного вторжения России в Украину сделал блок более привлекательным не только для Норвегии, но и для других членов единого рынка и НАТО, таких как Исландия. Остров, Трамп неоднократно путал с Гренландией, в августе проведет референдум по возобновлению переговоров о вступлении.

Хотя такие влиятельные фигуры, как премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Эйде, поддерживают присоединение Норвегии к ЕС, норвежская Лейбористская партия выступает против призывов провести новый референдум, поскольку опросы общественного мнения показывают, что большинство избирателей все еще отвергли бы членство в блоке.

Нефтяные и газовые богатства Норвегии сформировали у многих людей чувство независимости, отметил Эйде.

Существует представление об экономической независимости, способствующее ощущению силы. Если бы завтра состоялся референдум, я бы проголосовал «за»… но это не значит, что именно сейчас пора требовать проведения референдума, — резюмировал Эйде.

По его словам, необходимо честно признать недостатки нашей нынешней системы.

