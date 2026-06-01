Норвегія переглядає свої відносини з ЄС через "божевільний світ Трампа"

Норвегія задумалася над вступом до ЄС

Про це сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Норвегія, провідний виробник нафти та газу в Європі, є частиною єдиного ринку ЄС, але залишається поза блоком. Норвежці двічі виступали проти членства через побоювання, що їхня рибна промисловість опиниться в невигідному становищі, якщо нею керуватиме Брюссель. Рибна продукція є найбільшим експортним сектором Норвегії після викопного палива.

Ми сказали «ні» (на референдумі — ред.) у 1972 році через рибу, і знову у 1994 році, це було переважно через рибу. Риба та сільське господарство, — зазначив Ейде.

Він визнав, що «благополучний світ», який існував під час проведення референдумів щодо вступу, змінився на «божевільний світ», що змусило Осло переглянути свої відносини з блоком.

Цей «божевільний світ», з урахуванням того, що відбувається між Китаєм і США, змушує ЄС використовувати інструменти з арсеналу, який раніше не був таким активним, — сказав він, маючи на увазі торговельну політику та митний союз. — Саме ті інструменти, до яких ми вирішили не приєднуватися.

Тарифні війни США висвітлили незручне становище Норвегії, оскільки країна є частиною єдиного ринку, але не має права голосу в торговельних переговорах із Вашингтоном, які веде Європейська комісія.

Норвегія є членом НАТО, але прагнення Трампа встановити контроль над Гренландією — напівавтономною територією Данії, яка також є членом НАТО — викликало в Осло побоювання щодо гарантій безпеки з боку США, які лежали в основі оборони континенту з часів Другої світової війни. Норвегія також стурбована майбутнім острова Шпіцберген, на який претендує Росія.

Зростання уваги ЄС до питань оборони та безпеки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зробило блок більш привабливим не тільки для Норвегії, але й для інших членів єдиного ринку та НАТО, таких як Ісландія. Острів, який Трамп неодноразово плутав із Гренландією, у серпні проведе референдум щодо відновлення переговорів про вступ.

Хоча такі впливові фігури, як прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та Ейде, підтримують приєднання Норвегії до ЄС, норвезька Лейбористська партія виступає проти закликів провести новий референдум, оскільки опитування громадської думки показують, що більшість виборців все ще відкинули б членство в блоці.

Нафтові та газові багатства Норвегії сформували у багатьох людей почуття незалежності, зазначив Ейде.

Існує уявлення про економічну незалежність, яке сприяє відчуттю сили. Якби завтра відбувся референдум, я проголосував би «за» ... але це не означає, що саме зараз настав час вимагати проведення референдуму, — резюмував Ейде.

Наразі, за його словами, необхідно чесно визнати недоліки нашої нинішньої системи.