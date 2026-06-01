Норвегія переглядає свої відносини з ЄС через "божевільний світ Трампа"

«Божевільний світ», сформований президентом США Дональдом Трампом і Китаєм, змушує Норвегію переглянути свої відносини з ЄС.
Головні тези:
- Норвегія переглядає свої відносини з ЄС через геополітичні турбулентності, спричинені політикою Дональда Трампа та конфліктом його адміністрації з Китаєм.
- Норвегія, провідний виробник нафти та газу в Європі, розглядає можливість поглиблення співпраці з ЄС через несприятливе становище у торгівлі та безпеці, у той час як відносини з США стають складнішими.
Норвегія задумалася над вступом до ЄС
Про це сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.
Норвегія, провідний виробник нафти та газу в Європі, є частиною єдиного ринку ЄС, але залишається поза блоком. Норвежці двічі виступали проти членства через побоювання, що їхня рибна промисловість опиниться в невигідному становищі, якщо нею керуватиме Брюссель. Рибна продукція є найбільшим експортним сектором Норвегії після викопного палива.
Ми сказали «ні» (на референдумі — ред.) у 1972 році через рибу, і знову у 1994 році, це було переважно через рибу. Риба та сільське господарство, — зазначив Ейде.
Він визнав, що «благополучний світ», який існував під час проведення референдумів щодо вступу, змінився на «божевільний світ», що змусило Осло переглянути свої відносини з блоком.
Тарифні війни США висвітлили незручне становище Норвегії, оскільки країна є частиною єдиного ринку, але не має права голосу в торговельних переговорах із Вашингтоном, які веде Європейська комісія.
Норвегія є членом НАТО, але прагнення Трампа встановити контроль над Гренландією — напівавтономною територією Данії, яка також є членом НАТО — викликало в Осло побоювання щодо гарантій безпеки з боку США, які лежали в основі оборони континенту з часів Другої світової війни. Норвегія також стурбована майбутнім острова Шпіцберген, на який претендує Росія.
Зростання уваги ЄС до питань оборони та безпеки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зробило блок більш привабливим не тільки для Норвегії, але й для інших членів єдиного ринку та НАТО, таких як Ісландія. Острів, який Трамп неодноразово плутав із Гренландією, у серпні проведе референдум щодо відновлення переговорів про вступ.
Нафтові та газові багатства Норвегії сформували у багатьох людей почуття незалежності, зазначив Ейде.
Існує уявлення про економічну незалежність, яке сприяє відчуттю сили. Якби завтра відбувся референдум, я проголосував би «за» ... але це не означає, що саме зараз настав час вимагати проведення референдуму, — резюмував Ейде.
Наразі, за його словами, необхідно чесно визнати недоліки нашої нинішньої системи.
