Украина получит от Норвегии более 300 млн долл в рамках PURL

Норвегия 6 мая объявила о предоставлении Украине 2,8 млрд норвежских крон (свыше 300 млн долл.) по инициативе НАТО по закупке американского оружия Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Главные тезисы
- Норвегия предоставляет Украине более 300 млн долл на закупку американского оружия по инициативе PURL.
- Финансовая поддержка от Норвегии подчеркивает приверженность помощи Украине в условиях геополитической напряженности.
Норвегия оказывает новую военную помощь Украине в рамках PURL
Эта финансовая поддержка подчеркивает приверженность Норвегии оказать помощь Украине в условиях текущих вызовов и геополитической напряженности.
Норвежское правительство отметило важность поддержки Украины, отвечающей его стратегическим приоритетам в этом регионе, говорится в сообщении.
Эта поддержка оказывается на фоне продолжающейся геополитической напряженности и имеет целью укрепить устойчивость и возможности Украины, отмечено в материале.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — это механизм, сосредоточенный на поставке Украине оружия из перечня приоритетных потребностей. Он дает возможность странам-членам НАТО финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.
