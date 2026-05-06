Украина получит от Норвегии более 300 млн долл в рамках PURL

Норвегия 6 мая объявила о предоставлении Украине 2,8 млрд норвежских крон (свыше 300 млн долл.) по инициативе НАТО по закупке американского оружия Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Норвегия оказывает новую военную помощь Украине в рамках PURL

Эта финансовая поддержка подчеркивает приверженность Норвегии оказать помощь Украине в условиях текущих вызовов и геополитической напряженности.

Норвежское правительство отметило важность поддержки Украины, отвечающей его стратегическим приоритетам в этом регионе, говорится в сообщении.

Эта поддержка оказывается на фоне продолжающейся геополитической напряженности и имеет целью укрепить устойчивость и возможности Украины, отмечено в материале.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Ереване на полях VIII Саммита Европейского политического сообщества заверил Президента Владимира Зеленского, что программа PURL работает и антибаллистические ракеты будут поставлять Украину и дальше. Поделиться

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — это механизм, сосредоточенный на поставке Украине оружия из перечня приоритетных потребностей. Он дает возможность странам-членам НАТО финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.