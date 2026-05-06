Україна отримає від Норвегії понад 300 млн дол у межах PURL

Норвегія 6 травня оголосила про надання Україні 2,8 млрд норвезьких крон (понад 300 млн дол) через ініціативу НАТО із закупівлі американської зброї Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Норвегія надає нову військову допомогу Україні у межах PURL

Ця значна фінансова підтримка підкреслює відданість Норвегії надати допомогу Україні в умовах поточних викликів та геополітичної напруженості.

Норвезький уряд наголосив на важливості підтримки України, що відповідає його стратегічним пріоритетам у цьому регіоні, йдеться у повідомленні.

Ця підтримка надається на тлі триваючої геополітичної напруженості та має на меті зміцнити стійкість та можливості України, зазначено у матеріалі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі у Єревані на полях VIII Саміту Європейської політичної спільноти запевнив Президента Володимира Зеленського, що програма PURL працює й антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі.

Ініціатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — це механізм, зосереджений на постачанні Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Він дає можливість країнам-членам НАТО фінансувати постачання американського озброєння і технологій через добровільні внески.