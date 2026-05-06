Україна отримає від Норвегії понад 300 млн дол у межах PURL
Джерело:  Укрінформ

Норвегія 6 травня оголосила про надання Україні 2,8 млрд норвезьких крон (понад 300 млн дол) через ініціативу НАТО із закупівлі американської зброї Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Головні тези:

  • Норвегія передбачає надання Україні понад 300 млн доларів на закупівлю американської зброї через ініціативу PURL.
  • Фінансова підтримка від Норвегії підкреслює відданість наданню допомоги Україні в умовах геополітичної напруженості.

Норвегія надає нову військову допомогу Україні у межах PURL

Ця значна фінансова підтримка підкреслює відданість Норвегії надати допомогу Україні в умовах поточних викликів та геополітичної напруженості.

Норвезький уряд наголосив на важливості підтримки України, що відповідає його стратегічним пріоритетам у цьому регіоні, йдеться у повідомленні.

Ця підтримка надається на тлі триваючої геополітичної напруженості та має на меті зміцнити стійкість та можливості України, зазначено у матеріалі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі у Єревані на полях VIII Саміту Європейської політичної спільноти запевнив Президента Володимира Зеленського, що програма PURL працює й антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі.

Ініціатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — це механізм, зосереджений на постачанні Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Він дає можливість країнам-членам НАТО фінансувати постачання американського озброєння і технологій через добровільні внески.

