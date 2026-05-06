Україна отримає від Норвегії понад 300 млн дол у межах PURL

Норвегія 6 травня оголосила про надання Україні 2,8 млрд норвезьких крон (понад 300 млн дол) через ініціативу НАТО із закупівлі американської зброї Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
- Фінансова підтримка від Норвегії підкреслює відданість наданню допомоги Україні в умовах геополітичної напруженості.
Норвегія надає нову військову допомогу Україні у межах PURL
Ця значна фінансова підтримка підкреслює відданість Норвегії надати допомогу Україні в умовах поточних викликів та геополітичної напруженості.
Норвезький уряд наголосив на важливості підтримки України, що відповідає його стратегічним пріоритетам у цьому регіоні, йдеться у повідомленні.
Ця підтримка надається на тлі триваючої геополітичної напруженості та має на меті зміцнити стійкість та можливості України, зазначено у матеріалі.
Ініціатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — це механізм, зосереджений на постачанні Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Він дає можливість країнам-членам НАТО фінансувати постачання американського озброєння і технологій через добровільні внески.
