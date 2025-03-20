Норвезький виробник боєприпасів Nammo виготовлятиме 155-мм снаряди спільно з Україною

Компанія Nammo та одне з українських підприємств ОПК підписали заяву про стратегічне співробітництво, яка передбачає створення спільного підприємства з виробництва 155-мм снарядів.
Головні тези:
- Компанія Nammo та українське підприємство ОПК збираються створити спільне підприємство для виробництва 155-мм снарядів українського виробництва.
- Ця угода позначає початок ширшого співробітництва між Норвегією та Україною у галузі оборонної промисловості.
- Спільне виробництво боєприпасів калібру 155 мм на території України дозволить посилити військово-технічну спроможність країни.
Nammo вироблятиме артснаряди в Україні
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Сметанін нагадав, що серійне виробництво боєприпасів калібру 155 мм розпочалося торік, і укладена домовленість дозволить значно посилити цей напрям, оскільки компанія Nammo є одним із найбільших виробників боєприпасів у Європі.
Як повідомлялося, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провів низку зустрічей з керівництвом оборонних компаній Чехії та домовився розширити партнерство у виробництві товарів ОПК.
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