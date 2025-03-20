Норвезький виробник боєприпасів Nammo виготовлятиме 155-мм снаряди спільно з Україною

Компанія Nammo та одне з українських підприємств ОПК підписали заяву про стратегічне співробітництво, яка передбачає створення спільного підприємства з виробництва 155-мм снарядів.

Nammo вироблятиме артснаряди в Україні

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Документ поглиблює співпрацю, яка вже триває, за підтримки урядів Норвегії та України на двосторонньому рівні. Ідеться про ширший спектр боєприпасів, компонентів та матеріалів. А також включає домовленість про створення спільного підприємства з виробництва боєприпасів калібру 155 мм на території України. Герман Сметанін Міністр з питань стратегічних галузей промисловості

Сметанін нагадав, що серійне виробництво боєприпасів калібру 155 мм розпочалося торік, і укладена домовленість дозволить значно посилити цей напрям, оскільки компанія Nammo є одним із найбільших виробників боєприпасів у Європі.

Підписання заяви з Nammo

Як повідомлялося, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провів низку зустрічей з керівництвом оборонних компаній Чехії та домовився розширити партнерство у виробництві товарів ОПК.