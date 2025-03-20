Норвежский производитель боеприпасов Nammo будет изготавливать 155-мм снаряды совместно с Украиной
Категория
Технологии
Дата публикации

Норвежский производитель боеприпасов Nammo будет изготавливать 155-мм снаряды совместно с Украиной

Nammo
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Источник:  online.ua

Компания Nammo и одно из украинских предприятий ОПК подписали заявление о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает создание совместного предприятия по производству 155 мм снарядов.

Главные тезисы

  • Nammo и украинский ОПК подписали заявление о стратегическом сотрудничестве по производству 155 мм снарядов.
  • Совместное производство боеприпасов украинского производства укрепит военную мощь Украины.
  • Соглашение между Nammo и украинским ОПК является началом более широкого сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Норвегией и Украиной.

Nammo будет производить артснаряды в Украине

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Документ углубляет уже продолжающееся сотрудничество при поддержке правительств Норвегии и Украины на двустороннем уровне. Речь идет о более широком спектре боеприпасов, компонентов и материалов. А также включает в себя договоренность о создании совместного предприятия по производству боеприпасов калибра 155 мм на территории Украины.

Герман Сметанин

Герман Сметанин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности

Сметанин напомнил, что серийное производство боеприпасов калибра 155 мм началось в прошлом году и заключенная договоренность позволит значительно усилить это направление, поскольку компания Nammo является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе.

Подписание заявления с Nammo

Как сообщалось, министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин провел ряд встреч с руководством оборонных компаний Чехии и договорился расширить партнерство по производству товаров ОПК.

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