Норвежский производитель боеприпасов Nammo будет изготавливать 155-мм снаряды совместно с Украиной

Компания Nammo и одно из украинских предприятий ОПК подписали заявление о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает создание совместного предприятия по производству 155 мм снарядов.

Nammo будет производить артснаряды в Украине

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Документ углубляет уже продолжающееся сотрудничество при поддержке правительств Норвегии и Украины на двустороннем уровне. Речь идет о более широком спектре боеприпасов, компонентов и материалов. А также включает в себя договоренность о создании совместного предприятия по производству боеприпасов калибра 155 мм на территории Украины. Герман Сметанин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности

Сметанин напомнил, что серийное производство боеприпасов калибра 155 мм началось в прошлом году и заключенная договоренность позволит значительно усилить это направление, поскольку компания Nammo является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе.

Подписание заявления с Nammo

Как сообщалось, министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин провел ряд встреч с руководством оборонных компаний Чехии и договорился расширить партнерство по производству товаров ОПК.