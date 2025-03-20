Норвежский производитель боеприпасов Nammo будет изготавливать 155-мм снаряды совместно с Украиной

Компания Nammo и одно из украинских предприятий ОПК подписали заявление о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает создание совместного предприятия по производству 155 мм снарядов.
Главные тезисы
- Nammo и украинский ОПК подписали заявление о стратегическом сотрудничестве по производству 155 мм снарядов.
- Совместное производство боеприпасов украинского производства укрепит военную мощь Украины.
- Соглашение между Nammo и украинским ОПК является началом более широкого сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Норвегией и Украиной.
Nammo будет производить артснаряды в Украине
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
Сметанин напомнил, что серийное производство боеприпасов калибра 155 мм началось в прошлом году и заключенная договоренность позволит значительно усилить это направление, поскольку компания Nammo является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе.
Как сообщалось, министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин провел ряд встреч с руководством оборонных компаний Чехии и договорился расширить партнерство по производству товаров ОПК.
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