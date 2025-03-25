Нова екранізація "Білосніжки" потрапила під шквал критики

21 березня на великі екрани вийшов фільм "Білосніжка" від компанії The Walt Disney. Кілька днів у прокаті були не надто успішними, адже глядачі не стримують свого обурення.

Що не так з новою “Білосніжкою”

Головні ролі у фільмі дісталися Рейчел Зеглер (Білосніжка), а також Галь Гадот (Зла Королева”), однак такий зірковий акторський склад не врятував його від провалу.

Варто зазначити, що картина стала лідером за касовими зборами у світі протягом минулих вихідних, однак більшість глядачів залишилися невдоволеними.

До прикладу, наразі оцінка на кіноплатформі IMDb становить всього 2 бали з 10 можливих — це один із найгірших результатів в історії.

Фанати Disney також залишають багато негативних коментарів.

Насамперед творців фільму критикують за втручання у сюжет класичної історії 1937 року. Окрім того, більшість глядачів невдоволені вибором акторки, яка перевтілилася в головну героїню.

Йдеться про Зеглер. Зокрема, шанувальники історії про Білосніжку були переконані, що латиноамериканка не повинна була грати білу діснеївську принцесу. Поширити

Глядачам не сподобалося те, що Зеглер рекламувала фільм у соцмережах з хештегом "free Palestine​​", а акторка Галь Гадот публічно підтримувала Ізраїль.