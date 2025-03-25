Новая экранизация "Белоснежки" попала под шквал критики
Категория
Культура
Дата публикации

Новая экранизация "Белоснежки" попала под шквал критики

Что не так с новой "Белоснежкой"
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Источник:  УНИАН

21 марта на большие экраны вышел фильм "Белоснежка" от компании The Walt Disney. Несколько дней в прокате были не слишком успешными, ведь зрители не сдерживают своего возмущения.

Главные тезисы

  • Хотя фильм стал лидером по кассовым сборам, он получил одну из самых плохих оценок на киноплатформе IMDb.
  • Зрители критикуют творцов за вмешательство в сюжет классической истории и выбор актрисы для главной роли.

Что не так с новой "Белоснежкой"

Главные роли в фильме достались Рэйчел Зеглер (Белоснежка), а также Галь Гадот (Злая Королева”), однако такой звездный актерский состав не спас его от провала.

Стоит отметить, что картина стала лидером по кассовым сборам в мире в прошлые выходные, однако большинство зрителей остались недовольными.

К примеру, оценка на киноплатформе IMDb составляет всего 2 балла из 10 возможных — это один из худших результатов в истории.

Фанаты Disney также оставляют много негативных комментариев.

Прежде создателей фильма критикуют за вмешательство в сюжет классической истории 1937 года. Кроме того, большинство зрителей недовольны выбором актрисы, которая превратилась в главную героиню.

Речь идет о Зеглер. В частности, любители истории о Белоснежке были убеждены, что латиноамериканка не должна была играть белую диснеевскую принцессу.

Зрителям не понравилось то, что Зеглер рекламировала фильм в соцсетях с хештегом "free Palestine", а актриса Галь Гадот публично поддерживала Израиль.

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