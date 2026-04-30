Нова екранізація Resident Evil — моторошний трейлер уже з'явився у мережі
Світова прем'єра фільму жахів запланована на 18 вересня 2026 року.

  • Нова екранізація Resident Evil вийде у вересні 2026 року та обіцяє захоплюючу історію кур'єра в Ракун-Сіті.
  • Режисером та автором сценарію став майстер сучасного хоррору Зак Креггер, відомий успішними фільмами “Варвар” та “Зброя”.

Нова екранізація Resident Evil вийде восени: трейлер

Sony опублікувала тизер-трейлер нової екранізації Resident Evil ("Оселя зла").

Цього разу режисером та автором сценарію виступив Зак Креггер, який здобув широке визнання як майстер сучасного хоррору після успіху фільмів "Варвар" (2022) і "Зброя" (2025).

Це кінематографічний перезапуск франшизи, який ніяк не пов'язаний із попередніми частинами з Міллою Йовович і розповість самостійну історію кур'єра, який потрапив до Ракун-Сіті під час викиду вірусу.

Цікавою особливістю фільму стане подача — Креггер поєднує перспективу від першої та третьої особи, відсилаючи до сучасних частин ігрової франшизи Resident Evil.

Ті, хто подивився хоррор на тестових показах, називають нову екранізацію "Божевільним Максом" у світі хоррорів. Картина Зака Креггера триває 1,5 години і весь час рухається без зупинки.

У кадрі регулярно з’являються монстри, багато з яких створені за допомогою практичних ефектів.

Світовий прокат фільму жахів Resident Evil заплановано на 18 вересня 2026 року. У головній ролі знявся Остін Абрамс (серіал "Ейфорія").

