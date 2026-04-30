Новая экранизация Resident Evil — жуткий трейлер уже появился в сети

Новая экранизация Resident Evil выйдет осенью: трейлер

Sony опубликовала тизер-трейлер новой экранизации Resident Evil ("Обитель зла").

В этот раз режиссером и автором сценария выступил Зак Креггер, получивший широкое признание как мастер современного хоррора после успеха фильмов "Варвар" (2022) и "Оружие" (2025).

Это кинематографический перезапуск франшизы, никак не связанный с предыдущими частями с Миллой Йовович и расскажет самостоятельную историю курьера, попавшего в Ракун-Сити во время выброса вируса.

Интересной особенностью фильма станет подача — Крэггер сочетает перспективу от первого и третьего лица, отсылая к современным частям игровой франшизы Resident Evil.

Те, кто посмотрел хоррор на тестовых показах, называют новую экранизацию "Безумным Максом" в мире хорроров. Картина Зака Креггера длится 1,5 часа и все время двигается без остановки.

В кадре регулярно появляются монстры, многие из которых созданы с помощью практичных эффектов.

Мировой прокат фильма ужасов Resident Evil намечен на 18 сентября 2026 года. В главной роли снялся Остин Абрамс (сериал "Эйфория").